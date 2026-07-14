HERE Studio ermöglicht Mitarbeitenden ohne technische Vorkenntnisse in Banken, Gesundheitswesen und öffentlichem Sektor die Entwicklung personalisierter Apps, die "von Grund auf konform" sind

NEW YORK, July 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HERE Enterprise (here.io), der speziell als kontrollierte Arbeitsumgebung entwickelte KI-Browser für Unternehmen, hat heute HERE Studio vorgestellt. Die neue Umgebung zur App-Erstellung ermöglicht es allen Mitarbeitenden, mithilfe natürlicher Sprache eigene Arbeitsanwendungen zu entwickeln und diese direkt im HERE Enterprise Browser bereitzustellen. Im Gegensatz zu den meisten Entwicklungsplattformen für Vibe-Coding-Apps bietet HERE Studio die Sicherheit, die Compliance-Maßnahmen und die Workflow-Integration, die regulierte Organisationen und Großunternehmen benötigen.

Mit HERE Studio können auch Mitarbeitende ohne technische Vorkenntnisse problemlos Tools erstellen, die sie bei ihren täglichen Aufgaben unterstützen und ihre Produktivität steigern. So kann ein Vertriebsleiter beispielsweise ein Dashboard für den Tagesbeginn erstellen, das Kundeninformationen aus acht Systemen gleichzeitig abruft, diese mithilfe von Visualisierungen in einem personalisierten Layout darstellt und dabei keinerlei Eingaben seitens des Benutzers erfordert. Anschließend kann das Dashboard für das gesamte Team freigegeben werden, wobei jedes Mitglied die Ansicht individuell anpassen kann. Diese Funktionen zur Veröffentlichung, Gestaltung und Personalisierung sind integraler Bestandteil von HERE und stehen Apps, die über herkömmliche Webbrowser ausgeführt werden, nicht zur Verfügung.

HERE Studio ist "von Grund auf konform", da es auf der unternehmenseigenen KI-Technologie basiert, firmeneigene Daten verwendet und innerhalb einer bereits vom Unternehmen kontrollierten, regulierten Arbeitsumgebung statt in einer öffentlichen Cloud bereitgestellt wird. Für Unternehmen in regulierten Branchen ist diese Unterscheidung keine optionale Empfehlung, sondern eine grundlegende Anforderung.

Genehmigte KI. Die meisten Tools zur App-Entwicklung sind an bestimmte KI-Modelle von Drittanbietern gebunden. HERE Studio lässt sich mit jeder von einem Unternehmen genehmigten Unternehmens-KI verbinden, sei es Claude Enterprise, ChatGPT Enterprise, Microsoft Copilot, Google Gemini oder ein firmeneigenes Modell.

Die meisten Tools zur App-Entwicklung sind an bestimmte KI-Modelle von Drittanbietern gebunden. HERE Studio lässt sich mit jeder von einem Unternehmen genehmigten Unternehmens-KI verbinden, sei es Claude Enterprise, ChatGPT Enterprise, Microsoft Copilot, Google Gemini oder ein firmeneigenes Modell. Geprüfte Daten. Mit HERE Studio entwickelte Apps haben ausschließlich Zugriff auf die firmeneigenen Daten, APIs, MCP-Ressourcen und RAG-Systeme (Retrieval-Augmented Generation). Apps werden auf der Grundlage eines KI-Vertrags generiert, der Markenstandards, das Designsystem und die Themengestaltung, die Datenklassifizierung, die FDC3-Interoperabilität, API-Berechtigungen sowie Sicherheitsrichtlinien sicherstellt.

Mit HERE Studio entwickelte Apps haben ausschließlich Zugriff auf die firmeneigenen Daten, APIs, MCP-Ressourcen und RAG-Systeme (Retrieval-Augmented Generation). Apps werden auf der Grundlage eines KI-Vertrags generiert, der Markenstandards, das Designsystem und die Themengestaltung, die Datenklassifizierung, die FDC3-Interoperabilität, API-Berechtigungen sowie Sicherheitsrichtlinien sicherstellt. Zugelassene Umgebung. Unternehmen legen selbst fest, wer Zugriff auf HERE Studio erhält - ob eine ausgewählte Gruppe von Entwicklern, sämtliche Mitarbeitende oder eine beliebige Kombination daraus. Jede App verfügt über den vollständigen Funktionsumfang von HERE, während Governance- und Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens von Anfang an integriert sind. Dabei verlassen weder geistiges Eigentum noch vertrauliche Daten die geschützte Umgebung.

Unternehmen legen selbst fest, wer Zugriff auf HERE Studio erhält - ob eine ausgewählte Gruppe von Entwicklern, sämtliche Mitarbeitende oder eine beliebige Kombination daraus. Jede App verfügt über den vollständigen Funktionsumfang von HERE, während Governance- und Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens von Anfang an integriert sind. Dabei verlassen weder geistiges Eigentum noch vertrauliche Daten die geschützte Umgebung. Genehmigter Zugriff. Nach der Erstellung einer App können Zugriffsrechte für einzelne Nutzer oder Gruppen vergeben werden. Dabei greift HERE direkt auf die bestehenden Identitäts- und Zugriffsmanagementsysteme des Unternehmens zurück, etwa Microsoft Entra oder Okta. Somit benötigt die Verwaltung von Berechtigungen - also die Kontrolle darüber, wer auf welche Inhalte zugreifen darf - keine zusätzliche Infrastruktur.





"KI verspricht, jedem die Freiheit zu geben, eigene Apps zu entwickeln, die perfekt auf seine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Für Tausende von Beschäftigten in regulierten Branchen ist dies jedoch schlichtweg noch keine Realität", so Mazy Dar, CEO von HERE. "Mit HERE Studio können Mitarbeitende in Branchen wie dem Bankwesen, dem Gesundheitswesen und dem öffentlichen Sektor die Produktivitätsvorteile der Entwicklung eigener Apps nutzen - und das in einer absolut sicheren, geprüften und kontrollierten Unternehmensumgebung."

Eine neue Art, Software zu nutzen - passend zum natürlichen Arbeitsablauf

Da HERE Studio ein integraler Bestandteil der von HERE verwalteten Arbeitsumgebung ist, profitiert jede mit HERE Studio entwickelte App vom gesamten HERE-Produktivitäts-Stack: von Signals-basierter Interoperabilität, die Apps in Echtzeit miteinander verknüpft, über die Erkennung relevanter Themen und umsetzbare Benachrichtigungen bis hin zu Layouts, die genau die passenden Tools und Daten für eine bestimmte Rolle oder Aufgabe bereitstellen. Apps und Widgets können zu speziell für bestimmte Zwecke konzipierten Dashboards, sogenannten "Supertabs", zusammengestellt und für das gesamte Unternehmen veröffentlicht werden; einzelne Benutzer können ihre Layouts zudem weiter individuell anpassen. Eine App, die innerhalb weniger Minuten erstellt wurde, bietet dabei dieselben Möglichkeiten wie eine Anwendung, an der monatelang gearbeitet wurde.

"Wir treten in eine Ära hyperpersonalisierter Software ein, in der zentrale Anwendungen wie Salesforce, ServiceNow oder Atlassian über eine Vielzahl von Schnittstellen verfügbar sein werden und Nutzer selbst entscheiden können, wie sie damit arbeiten möchten", sagt Jonathan Brierly, Chief Experience Officer bei HERE. "Wie wir aus unseren Zeit- und Bewegungsstudien mit Hunderten von Mitarbeitenden wissen, bevorzugt die überwiegende Mehrheit eine visuelle Benutzeroberfläche gegenüber einer chronologischen Abfolge von Text-Chats. Die Nutzer erstellen personalisierte Layouts mit benutzerdefinierten Apps und Widgets, die ausschließlich die Daten anzeigen, die sie für die jeweilige Aufgabe benötigen, ohne dass sie zwischen Registerkarten wechseln oder lernen müssen, wie man die perfekten Abfragen verfasst. Wir sind überzeugt, dass ein sicherer Unternehmensbrowser der ideale Ort dafür ist - eine Umgebung mit zahlreichen integrierten Funktionen, die aktiv zu mehr Produktivität beitragen."

HERE Studio steht Kunden von HERE Enterprise Browser als Vorschauversion zur Verfügung. Besuchen Sie here.io, um mehr zu erfahren.

Über HERE Enterprise

HERE ist der KI-Browser für Unternehmen, der als kontrollierte Arbeitsumgebung entwickelt wurde. Er ermöglicht Mitarbeitenden den zentralen Zugriff auf ihre Anwendungen und KI-Funktionen, während Unternehmen die Bereitstellung und Verwaltung beider Bereiche sicher steuern können. Indem HERE Anwendungen, Daten, Arbeitsabläufe und KI in einer einzigen sicheren Umgebung zusammenführt, unterstützt das Unternehmen Organisationen dabei, ihre Produktivität zu steigern, die Sicherheit zu erhöhen und die volle Kontrolle zu behalten - ohne Bindung an einen Anbieter oder Fragmentierung.

HERE genießt das Vertrauen von 90 % der weltweiten Finanzinstitute und zählt Kunden aus den Bereichen Regierung, Verteidigung, Gesundheitswesen und anderen Branchen zu seinen Kunden. HERE ist nicht nur ein weiteres Unternehmenstool - es bildet die technologische Grundlage für alle weiteren Möglichkeiten. HERE hat den Interoperabilitätsstandard FDC3 entwickelt, der inzwischen unter FINOS, einem Projekt der Linux Foundation, als Open-Source-Software verfügbar ist. Erfahren Sie mehr unter here.io.

Medienkontakt

Mitra Roknabadi

press@here.io