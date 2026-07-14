Hannover (www.anleihencheck.de) - Im Berichtsmonat Juni ist bei den Konsumentenpreisen in den USA eine Veränderungsrate von -0,4% M/M beobachtbar, so die Analysten der Nord LB.Niedrigere Ölpreise würden bei der Erklärung dieser spannenden Entwicklung natürlich eine ganz zentrale Rolle spielen. Damit sei die Jahresrate der CPI-Zeitreihe am aktuellen Rand auf einen Wert von lediglich 3,5% zurückgegangen. Grundsätzlich würden diese Entspannungstendenzen keine Verwunderung auslösen. Die neuen Zahlen würden sich allerdings noch freundlicher präsentieren, als von den Analysten erwartet worden seien. Die Angaben zur Kernrate der Konsumentenpreise hätten im Juni ebenfalls positiv überraschen können. Hier seien Veränderungsraten von 0,0% M/M und 2,6% Y/Y gemeldet worden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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