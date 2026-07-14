Bekanntmachung
Regulierter Markt - ETF & ETP
HANetf ICAV,
Dublin, ireland
Wertpapierart: ETF
ISIN: IE000KDY1XXX
bisherige Wertpapierbezeichnung: ETC Group Web 3.0 UCITS ETF
künftige Wertpapierbezeichnung: Future of US Defence UCITS ETF
Änderung ab 15. Juli 2026
Frankfurt am Main, den 14. Juli 2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
Regulierter Markt - ETF & ETP
HANetf ICAV,
Dublin, ireland
Wertpapierart: ETF
ISIN: IE000KDY1XXX
bisherige Wertpapierbezeichnung: ETC Group Web 3.0 UCITS ETF
künftige Wertpapierbezeichnung: Future of US Defence UCITS ETF
Änderung ab 15. Juli 2026
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