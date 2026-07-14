© Foto: SOPA Images - Sipa USASiemens Energy benennt sich in Omterra um und spart damit eine neunstellige Jahreslizenz. JPMorgan erwartet frühere Margenverbesserungen. Was hinter dem Markenwechsel steckt.Der Energietechnikkonzern Siemens Energy setzt sich von seinem früheren Mutterkonzern ab. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, soll der Konzern künftig unter dem Namen Omterra firmieren. Damit werden sowohl die bisherige Siemens Energy als auch die Windkrafttochter Siemens Gamesa Renewable Energy unter einem Dach vereint. Der Schritt folgt aus einem befristeten Lizenzvertrag, der nach der Abspaltung von Siemens AG im Jahr 2020 abgeschlossen wurde. Seitdem zahlte Siemens Energy jährlich 1,2 Prozent seiner Umsätze …
Enthaltene Werte: DE000ENER6Y0,DE0007236101Den vollständigen Artikel lesen
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