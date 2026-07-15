© Foto: UnsplashTrotz Apple-Allzeithoch senkt die Investmentbank KeyBanc ihr Kursziel und warnt, dass die Preisentwicklung bei Apples Geräten die Nachfrage belasten könnten.Die Apple-Aktie hat erst Montag ein neues Allzeithoch erreicht von 323,45 US-Dollar. Doch jetzt schlägt die US-Investmentbank KeyBanc einen deutlich vorsichtigeren Ton an. Die Analysten stuften den iPhone-Konzern von "Sector Weight" auf "Underweight" herab und sehen erhebliches Rückschlagpotenzial für den Technologieriesen. Mit einem Kursziel von 250 US-Dollar signalisiert KeyBanc einen möglichen Kursrückgang von 22,7 Prozent gegenüber dem Allzeithoch. Höhere iPhone-Preise könnten Nachfrage deutlich bremsen Im Mittelpunkt der Sorgen …
Enthaltene Werte: US0378331005Den vollständigen Artikel lesen
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