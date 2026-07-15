Eine neue weltweite Studie zeigt: KI-gestützte Entscheidungsgrundlagen werden heute vorausgesetzt, doch auf Vorstandsebene bleibt das menschliche Urteilsvermögen ausschlaggebend.

ZÜRICH, Schweiz, July 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Künstliche Intelligenz ist bei Geschäftsabschlüssen zunehmend unverzichtbar. 62 % der Entscheidungsträger geben an, dass eine rein menschliche Entscheidungsfindung heute nicht mehr zeitgemäß ist. 71 % sind zudem überzeugt: Wer KI heute ignoriert, wird in fünf Jahren Schwierigkeiten haben, im Wettbewerb zu bestehen.

Die Studie zeigt jedoch auch, dass Vorstände bei KI-gestützten Transaktionen weiterhin die zentrale Kontroll- und Entscheidungsinstanz bleiben. Sie müssen sicherstellen, dass Empfehlungen korrekt, überprüfbar und nachvollziehbar sind.

Laut dem Bericht "The New Deal Team" von Datasite in Zusammenarbeit mit FT Longitude setzen bereits 73 % der Dealmaker KI für die Berichterstattung an den Vorstand sowie für Governance-Prozesse ein. Dennoch wären nur 22 % bereit, die endgültige Entscheidung für oder gegen einen Geschäftsabschluss vollständig der KI zu überlassen.

Diese Ergebnisse verdeutlichen eine Lücke in der Entscheidungsfindung auf Vorstandsebene: KI verändert grundlegend, wie Geschäftsinformationen erfasst, analysiert und aufbereitet werden. Die finale Entscheidung und die damit verbundene Verantwortung liegen jedoch weiterhin beim Menschen.

Die Studie basiert auf einer Befragung von 1.000 erfahrenen Dealmakern in 27 Ländern. Sie zeigt zudem, dass Genauigkeit (71 %), Sicherheit (70 %) und Zuverlässigkeit (58 %) die wichtigsten Anforderungen an KI-Systeme sind. Das unterstreicht, wie wichtig es ist, dass Vorstände auf nachvollziehbare Datenquellen und belastbare KI-gestützte Empfehlungen bestehen.

Weitere wichtige Ergebnisse der Studie sind:

23 % erwarten, dass KI bis 2030 zu besseren Entscheidungen auf Vorstandsebene beitragen wird. Der größte Mehrwert von KI auf Führungsebene liegt demnach eher in einer höheren Entscheidungsqualität als in einer schnelleren Entscheidungsfindung.

Kommentar der Geschäftsleitung

"KI verändert, wie Deals vorbereitet und abgeschlossen werden. Die endgültige Entscheidung liegt aber weiterhin beim Vorstand. Die Ergebnisse zeigen: KI-gestützte Informationen gehören heute zum Standard, doch wenn es darauf ankommt, bleibt menschliches Urteilsvermögen unverzichtbar. Je stärker KI in Vorstandsberichte, Analysen und Empfehlungen einfließt, desto wichtiger werden Genauigkeit, Sicherheit, Zuverlässigkeit und eine klar nachvollziehbare Datenbasis. Am Ende werden die Unternehmen vorne liegen, die KI gezielt nutzen und Entscheidungen weiterhin klar und verantwortungsvoll treffen.

Über den Bericht

Datasite beauftragte FT Longitude, das auf Research und Content spezialisierte Studio der Financial Times Group, im März 2026 mit einer Befragung von 1.000 Dealmakern auf C-Level oder C-1-Ebene in 27 Ländern. Die Befragten waren in den Bereichen Corporate Development, Private Equity, Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung sowie Professional Services tätig und hatten in den vorausgegangenen 24 Monaten bei mindestens drei Transaktionen Entscheidungsverantwortung. Besuchen Sie Datasite, um den Bericht New Deal Team" herunterzuladen.

Über Sherpany

Sherpany ist die führende Plattform für Meeting-Management und Governance. Sie unterstützt Vorstände und Geschäftsleitungen dabei, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Unternehmen in ganz Europa und darüber hinaus vertrauen auf Sherpany. Die Plattform optimiert Vorstandsprozesse, stärkt eine wirksame Governance und schafft Freiräume, damit sich Führungskräfte auf qualitativ hochwertige Entscheidungen, klare Verantwortlichkeiten und strategische Ergebnisse konzentrieren können.

Über Datasite

Datasite liefert die Infrastruktur für den sicheren Informationsfluss bei Private-Market-Transaktionen. Das Produktportfolio umfasst Sell-Side-Datenräume, Buy-Side-Intelligence (Grata), KI-Agenten (Blueflame AI), Board- und Governance-Management (Sherpany) sowie eine offene Dateninfrastruktur-Schicht. Damit unterstützt Datasite den gesamten Investmentprozess und liefert Investoren, Beratern und Deal-Experten weltweit wertvolle Dateneinblicke. Führende Private-Equity-Firmen, Anwaltskanzleien, Investmentbanken und Beratungsunternehmen vertrauen auf Datasite, das auf 26 Jahren Erfahrung mit Sicherheit auf Unternehmensniveau, Compliance und Zuverlässigkeit aufbaut.

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