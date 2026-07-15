Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die mit Spannung erwartete Anhörung von Fed-Chef Warsh hat die Zinserwartungen nicht wesentlich beeinflusst, so die Analysten der Helaba.Eine Vorfestlegung auf einen bestimmten Zinspfad gebe es nicht, gleichwohl scheine angesichts der Inflationssorgen eine Zinserhöhung in den USA möglich zu sein, unabhängig davon, dass der Inflationsdruck im Juni überraschend deutlich nachgelassen habe. In diesem Zusammenhang sei auf die anhaltenden Nahost-Spannungen verwiesen. Diese würden zu einem erneuten Anstieg der Energiepreise führen, wodurch sich wiederum die Inflationsaussichten trüben würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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