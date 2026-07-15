Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Fed-Chef Warsh hat gestern bei der Anhörung vor dem US-Senatsausschuss deutlich gemacht, dass die Fed "keine Toleranz" gegenüber dauerhaftem Inflationsdruck habe, so die Analysten der Helaba.Andere FOMC-Mitglieder, zuletzt Waller, hätten Ähnliches verlautbaren lassen und so hätten die Zinserhöhungsspekulationen zuletzt neuen Schwung bekommen. Die deutlich unter den Erwartungen liegende Kerninflation habe die Zinserwartungen zunächst aber wieder gedämpft - ungeachtet der Warsh-Aussagen. Heute trete Warsh zum zweiten Teil seiner Kongressanhörung vor den Bankenausschuss des Repräsentantenhauses auf. Eine Veränderung der konjunkturellen Einschätzung und der Inflationsperspektiven dürfte es nicht geben. Interessant werde in diesem Zusammenhang auch das Beige Book sein. Der konjunkturelle Lagebericht aus den zwölf Fed-Distrikten diene der Fed zur Vorbereitung des nächsten FOMC-Meetings. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de