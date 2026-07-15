Walldürn (ots) -Das Procter & Gamble Werk in Walldürn unterstützt gemeinsam mit der Gemeinschaftsschule am Schlossplatz in Limbach Schülerinnen und Schüler bei der beruflichen Orientierung.Im Rahmen der geschlossenen Bildungspartnerschaft gibt das Unternehmen gemeinsam mit der Schule den jungen Nachwuchstalenten Einblicke in die technischen Berufe des BRAUN-Werkes in Walldürn."Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Schule am Schlossplatz eine Bildungspartnerschaft gefunden haben, durch die wir bereits einige junge Nachwuchstalente gewinnen konnten. Mit der Bildungspartnerschaft möchten wir Schülerinnen und Schüler auch in Zukunft für technische Berufe begeistern und gemeinsam einen wichtigen Schritt bei der Berufsfindung machen", begründet Dennis Hutter, Ausbilder im BRAUN-Werk, das Engagement des Unternehmens.Die Ausgestaltung der Angebote ist vielfältig. Sie reicht von Tagesveranstaltungen mit Betriebsbesichtigungen und/oder Bewerbungstrainings bis hin zu einer langfristigen Begleitung von Projekten und Unterricht. Dass eine frühzeitige Interaktion mit Unternehmen für die berufliche Orientierung wichtig ist, haben die Bildungspartner bereits in unzähligen Praktika erleben dürfen."Gerade vor Ort können die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in die Praxis erhalten, der sonst in dieser Form nicht möglich ist.", erklärt Dennis Hutter.Die Kooperation der Schule am Schlossplatz in Limbach und dem P&G Werk in Walldürn läuft bereits seit 2014. Beide Partner freuen sich, diese Kooperation nun auf die nächste Ebene gehoben zu haben. Auch der Gemeinschaftsschule ist es eine Herzensangelegenheit, die berufliche Orientierung der Schüler:innen bereits ab Jahrgangsstufe 5 zu unterstützen."Diese Bildungspartnerschaft schlägt die perfekte Brücke von der Schulbank in die Praxis. Als Gemeinschaftsschule machen wir Berufs- und Studienorientierung erlebbar: Wir öffnen Türen zu echten Berufswelten und geben unseren Schülerinnen und Schülern die Chance, ihre Stärken frühzeitig auszuprobieren und ihre Zukunft aktiv zu gestalten", so Martina Meixner, Schulleiterin der Schule am Schlossplatz Limbach.Über P&GProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Braun, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head&Shoulders, Lenor, Olay, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Whisper und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.de.pg.com (https://de.pg.com/).Über die Schule am SchlossplatzDie Gemeinschaftsschule in Limbach steht in der Trägerschaft der Gemeinden Fahrenbach, Limbach und Waldbrunn. Der Unterricht der Jahrgangsstufen fünf bis zehn findet auf drei Niveaustufen statt und führt zu verschiedenen Schulabschüssen der Sekundarstufe I. Ein nahtloser Übergang in die Oberstufe des Gymnasiums ist ebenfalls möglich. Die Schule verfügt mit ihrer zentralen Lage mitten im Grünen, in familiärer Atmosphäre über ein großes Einzugsgebiet. Der Unterricht findet unter Einsatz der modernsten digitalen Medien statt. Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage www.schule-am-schlossplatz.dePressekontakt:P&G, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.Hannah Scheer, Corporate CommunicationsE-Mail: scheer.hf@pg.comOriginal-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/6314946