Linz (www.anleihencheck.de) - Der Forint (HUF) bleibt unter Druck: Die ungarische Notenbank hat den Lockerungskurs zuletzt fortgesetzt und deutet weitere Schritte über den Sommer an, was EUR/HUF stützt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Bei der Sitzung am 21. Juli dürfte erneut gelockert werden. Noch deutlicher falle die Bewegung beim Zloty (PLN) aus: EUR/PLN habe zuletzt ein Achtzehnmonatshoch markiert, nachdem sich der Gouverneur der polnischen Notenbank überraschend dovish gezeigt und eine Zinssenkung nach dem Sommer nicht mehr ausgeschlossen habe. Beide Bewegungen würden zeigen, wie unterschiedlich die Notenbanken in der Region derzeit unterwegs seien, während Prag straffe, würden Budapest und Warschau in unterschiedlichem Tempo lockern. (15.07.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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