Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock liefert ein starkes Quartal ab und übertrifft die Erwartungen der Wall Street klar. Anleger honorieren die Zahlen: Vorbörslich legt die Aktie um mehr als 5 % zu und zählt damit zu den stärksten Werten des Tages. Mehr Gewinn, mehr Vermögen Während viele Finanzkonzerne derzeit mit einem schwierigen Marktumfeld kämpfen, zeigt BlackRock einmal mehr seine außergewöhnliche Stärke. Im zweiten Quartal kletterte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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