Die Aktie von CrowdStrike zeigte sich am Dienstag in einer geradezu blendenden Verfassung. Die Anteilsscheine legten am 14. Juli um +12,1% zu und beendeten den Handel bei 210,73 $. In der Spitze kletterte der Kurs sogar auf 211 $. Seit Jahresanfang hat die Aktie damit mittlerweile rund +80% an Wert gewonnen. Der überraschende Grund für den jüngsten Kurssprung: Nicht CrowdStrike selbst legte neue Zahlen vor. Ausgerechnet eine Gewinnwarnung von IBM ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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