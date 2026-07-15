Nach einer kleineren Konsolidierung in den letzten Tagen springt die ASML-Aktie am Mittwoch wieder kräftig an. Zeitweise steigt der Kurs um bis zu +8% und nimmt damit wieder das Rekordhoch von Ende Juni bei 1.741 € ins Visier. Für Rückenwind sorgen die Zahlen, die der niederländische Chip-Industrieausrüster am Morgen präsentiert hat. Alles zu den Ergebnissen und wie es für die Aktie nun weitergehen kann. KI-Boom beschleunigt das Wachstum ASML hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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