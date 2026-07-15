Die PayPal-Aktie gehört heute zu den größten Gewinnern am US-Markt. Vorbörslich legt der Kurs zeitweise um rund +20% auf 56 US$ zu. Auslöser sind Berichte über ein milliardenschweres Übernahmeangebot. Stripe und Advent bieten mehr als 53 Milliarden US$ Für den Kurssprung sorgt ein Bericht, wonach Stripe gemeinsam mit der Beteiligungsgesellschaft Advent International ein Übernahmeangebot für PayPal abgegeben hat. Demnach bieten beide Unternehmen 60,50 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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