© Foto: OpenAIEin Bericht warnt vor Googles KI-Suche für Minderjährige: riskante Krisenantworten, Fehler bei Hausaufgaben und fehlende Abschaltoptionen.Die KI-Übersicht und der KI-Modus der Google-Suche von Alphabet stellen ein "inakzeptables Risiko" für Kinder und Jugendliche dar, da sie nicht zuverlässig oder genau genug sind, um als primäre Informationsquelle verwendet zu werden. Dies geht aus einem am Dienstag vom Youth AI Safety Institute von Common Sense Media veröffentlichten Bericht hervor. In dem Bericht hieß es, die KI-Suchfunktionen von Google hätten die meisten getesteten KI-Sicherheitsstandards nicht erfüllt. Als Gründe wurden unzureichende Reaktionen auf Anfragen zu psychischen Krisen, …
Enthaltene Werte: US02079K3059Den vollständigen Artikel lesen
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