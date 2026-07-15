Berlin (ots) -Drei Gewinnstufen, ein großes Ziel: Ab 15. Juli 2026 verlost der auf erneuerbare Energien spezialisierte, digitale Energieversorger Sofortpreise, monatliche Sachgewinne und einen Hauptpreis von 1.000.000 Euro. Die vollständigen Teilnahmebedingungen regeln alle Einzelheiten.Am 15. Juli 2026 fällt der Startschuss für "Wheel of Watt", die größte Gewinnspielkampagne seit der Gründung von PLAN-B NET ZERO. Das Prinzip: drei Gewinnstufen, die aufeinander aufbauen. Gleich nach der Registrierung entscheidet sich am "Wheel of Watt", ob ein Sofortgewinn wartet. Danach folgen fünf monatliche "Power Packs"-Ziehungen, ehe am Ende der Laufzeit die große Hauptpreisziehung über 1.000.000 Euro ansteht. Mitmachen können sowohl Neukunden als auch Bestandskunden. Die genauen Voraussetzungen, Fristen und Ausschlussgründe stehen in den Teilnahmebedingungen (https://www.planbnetzero-gewinnspiel.com/comingsoon).Die Eckdaten auf einen BlickDas Gewinnspiel läuft vom 15.07.2026, bis zum 14.01.2027. Die Teilnahme erfolgt ausschließlich über die App "PLAN-B Neo". Teilnehmen dürfen private Endkunden ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland: Neukunden ab Vertragsabschluss und Bestandskunden. Am Ende der Laufzeit winkt bei der finalen Ziehung am 15.01.2027 ein Hauptpreis von 1.000.000 Euro, und schon direkt nach der Registrierung warten bis zu 780 Sofortgewinne.Direkt nach der Registrierung: "Wheel of Watt"Sobald der persönliche Gewinnspiel-Code eingegeben und validiert ist, dreht sich für jeden Teilnehmer das "Wheel of Watt", die Sofortgewinnstufe der Kampagne. Über die gesamte Laufzeit stehen hier bis zu 780 Preise bereit.Zu gewinnen gibt es bis zu 150 iPhone 17, 150 iPad Air, 150 E-Scooter und 150 PlayStation 5 sowie bis zu 180 AirPods Pro 3.Und wer beim ersten Dreh nicht sofort gewinnt, hat trotzdem nicht verloren: Er bleibt automatisch für alle folgenden Ziehungen im Rennen.Fünf Monate, fünf Ziehungen: die "Power Packs"Zwischen August und Dezember 2026 verlost PLAN-B NET ZERO monatlich attraktive "Power Packs", bis zu 34 Preise pro Ziehung, in Summe also bis zu 170 über die gesamte Kampagne.Jede Monatsziehung hält bereit: bis zu 1 x einen Polestar 4, bis zu 3 x eine PV-Anlage bzw. einen Energie-Zuschuss, bis zu 10 x ein Premium E-Bike, bis zu 10 x einen Jahresstromzuschuss in Höhe von 6.000 kWh sowie bis zu 10 x einen 65-Zoll-Fernseher.Die Ziehungstermine: 03.08., 01.09., 01.10., 02.11. und 01.12.2026. Wer bei einer Monatsziehung leer ausgeht, bleibt automatisch für die folgenden Ziehungen und die finale Hauptpreisziehung im Rennen. Welche Fristen dabei jeweils gelten, ist ebenfalls in den Teilnahmebedingungen geregelt.Der große Showdown: die Chance auf 1.000.000 EuroAm 15. Januar 2027 fällt die Entscheidung: Bei der finalen Hauptpreisziehung wird geprüft, ob die einem Teilnehmer zugeordnete Glückszahl mit der vorab hinterlegten Gewinnzahl übereinstimmt. Ist das der Fall, gehört der Hauptgewinn von 1.000.000 Euro ihm. Voraussetzung ist unter anderem, dass der Teilnehmer zu diesem Zeitpunkt weiterhin über einen aktiven Vertrag mit PLAN-B NET ZERO verfügt. Ein garantierter Anspruch auf den Hauptpreis entsteht dadurch nicht, maßgeblich sind stets die vollständigen Teilnahmebedingungen (https://www.planbnetzero-gewinnspiel.com/comingsoon).CEO und Gründer Bradley Mundt kommentiert den Start so: "Mit 'Wheel of Watt' wollen wir uns bei unseren Kundinnen und Kunden bedanken, die uns bereits ihr Vertrauen schenken, und gleichzeitig neuen Kund:innen einen zusätzlichen Anreiz geben, den Wechsel zu nachhaltiger Energie zu wagen. Es freut uns, wenn sich dieser Schritt am Ende auch ganz konkret auszahlt."Die vollständigen Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels "Wheel of Watt", mit allen Regelungen zu Teilnahmeberechtigung, Gewinnmechanik, Gewinnerbenachrichtigung und Datenschutz, sind unter planbnetzero-gewinnspiel.com (https://teilnahmebedingungen/) abrufbar und für die Durchführung des Gewinnspiels maßgeblich.Über PLAN-B NET ZEROPLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Scale-Up mit Sitz in Zug, Schweiz. Das Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und ist Pionier der neuen Industrie-Kategorie Neo Energy - einem ganzheitlichen Ansatz, der saubere Energie mit digitaler Intelligenz, Datentransparenz und vernetzten Services verbindet.PLAN-B NET ZERO transformiert nachhaltige Energie von einer Commodity in ein intelligentes, nutzerorientiertes System. Die Plattform erweitert klassische Energieversorgung um digitale Services, Software und Licensing und schafft durch datenbasierte Optimierung und nutzerzentrierte Funktionen ein integriertes Energieerlebnis, das mit jeder Nutzerin, jedem Partner und jeder Partnerschaft stärker wird.Pressekontakt:Julia SchnitgerPLAN-B NET ZERO ENERGY AG · Dieselstraße 2 · 63165 Mühlheim am Mainpresse@planbnetzero.comwww.planbnetzero.comHinweis für den Kundendienst: Allgemeine Kundenanfragen zum Gewinnspiel bitte an info@planbnetzero-gewinnspiel.com - diese Adresse ist nicht für Presseanfragen vorgesehen.Original-Content von: PLAN-B NET ZERO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099141/100941320