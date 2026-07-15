As from July 16, 2026, Stockwik Förvaltning AB will change issuer name.
Company name is Stockwik AB (publ).
Old issuer name: Stockwik Förvaltning AB
New issuer name: Stockwik AB (publ)
ISIN code: SE0012257XXX
Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, +46 8 405 7280
Company name is Stockwik AB (publ).
Old issuer name: Stockwik Förvaltning AB
New issuer name: Stockwik AB (publ)
ISIN code: SE0012257XXX
Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, +46 8 405 7280
© 2026 GlobeNewswire