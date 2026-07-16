Köln (ots) -Die Deutsche Bahn wirbt im Sommer mit Aktionstickets an Wochenenden. Eine Stichprobe des WDR zeigt, wann man buchen sollte und wie viele Euro Ersparnis realistisch sind.Am Wochenende vor der Reise noch einen ICE für 6,99 Euro buchen. Damit wirbt die Bahn in diesem Sommer. Der "Super Sparpreis Last Minute" ist oft günstig, aber nur auf wenig nachgefragten Strecken verfügbar. Wir wollten es genauer wissen und haben mit einer Datenanalyse Buchungstipps für die Schnäppchenpreise gefunden.Gebucht werden kann der "Super Sparpreis Last Minute" noch bis 13. September an Wochenenden für Reisen in der folgenden Woche. Mit dem normalen "Super Sparpreis" hat die Sommeraktion gemeinsam, dass man mit Last-Minute-Tickets an einen Zug gebunden ist und nur in den ersten drei Stunden nach Kauf stornieren kann.In einer Stichprobe an mehreren Wochenenden im Juni und Juli hat der WDR die günstigsten Preise auf 35 Strecken beobachtet. Darunter Routen innerhalb von Nordrhein-Westfalen. Aber auch Langstrecken nach Berlin, Hamburg, Leipzig und München. Insgesamt wurden mehrere tausend Züge beobachtet.Für viele kurzfristige Buchungen lohnt sich es sich, das Wochenende abzuwarten. Denn wer in der WDR-Stichprobe am Samstag früh gebucht hätte, wäre in neun von zehn Fällen zu einem günstigeren Preis gefahren als mit einer Buchung am Freitag.Fast alle beobachteten Last-Minute-Angebote gingen Freitag auf Samstag um Mitternacht online. Und rund die Hälfte davon war bis Samstagabend schon wieder weg. Allerdings hat die Deutsche Bahn auf Anfrage des WDR bestätigt, dass manchmal im Laufe des Wochenendes noch Last-Minute-Angebote freigeschaltet werden.Die 6,99 Euro Last-Minute-Tickets für den ICE auf der Langstrecke gibt es tatsächlich. Aber deutlich häufiger kamen in unserer Stichprobe auf längeren Routen die Preise 23,99 Euro oder 33,99 Euro vor. Sind die Last-Minute-Tickets für einen bestimmten Zug weg, dann wird der oft deutlich teurer.Die Differenz zwischen den Sondertickets und normalen Super Sparpreisen ist groß. In unserer Analyse von vergleichbaren Fahrten waren Last-Minute-Preise im Schnitt 50 Prozent günstiger. Die genaue Ersparnis schwankt je nach Strecke, häufig lag sie bei 20 bis 30 Euro, in Extremfällen bei 70 Euro und mehr.Der WDR hat mehr als doppelt so viele Last-Minute-Angebote bei Verbindungen vor 7 Uhr morgens und nach 19 Uhr abends beobachtet als in der Tagesmitte. Das passt zu dem Ziel der Bahn, Züge in Randzeiten besser auszulasten. Wer gern nachts fährt, kann sich bei der Buchung mehr Zeit lassen, denn für besonders frühe und späte Züge gibt es auch sonntags noch Angebote.Für den Montag als Reisetag hat der WDR deutlich weniger Last-Minute-Angebote beobachtet als für den Rest der Woche. Besonders attraktiv sind Mittwoch, Donnerstag und Samstag. An diesen Wochentagen gibt es häufiger auch noch zu bequemen Abfahrtszeiten Züge zu Last-Minute-Preisen.Während normale Super Sparpreise bei hoher Nachfrage meist teurer werden, je näher die Abfahrt des Zuges rückt, scheint das für die Last-Minute-Aktion der Bahn nicht zu gelten. Bei allen vom WDR beobachteten Zügen mit verfügbarem Last-Minute-Angebot bleib der Aktionspreis jeweils über das Wochenende gleich.Die Deutsche Bahn wollte diese Beobachtung nicht für das bundesweite Angebot bestätigen. Zumindest für die WDR-Stichprobe aber gilt: Wenn es für einen bestimmten Zug am Samstagmorgen ein Last-Minute-Ticket gibt, dann wird das bis Sonntagabend nicht teurer - es kann nur ausverkauft sein.Pressekontakt:WDR Newsroom0221-220 8787Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6315450