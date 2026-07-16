Die Micron-Aktie hat nach ihrer starken Rallye zuletzt deutlich an Wert verloren und vom jüngsten Hoch inzwischen rund -30% eingebüßt. Damit rückt der Rücksetzer verstärkt in den Fokus der Anleger, denn größere Korrekturen können attraktive Einstiegschancen eröffnen. Entscheidend wird nun sein, ob sich die Aktie an wichtigen Unterstützungen stabilisieren und den Grundstein für eine nachhaltige Erholung legen kann. Wie es für den Kurs der Aktie weitergehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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