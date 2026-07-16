Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die angespannte Lage am Persischen Golf bleibt ein wichtiges Thema an den Finanzmärkten, so die Analysten der Helaba.Die weiterhin gegenüber Monatsbeginn erhöhten Energiepreise würden auf die Inflationsrisiken aufmerksam machen und würden die Zinserhöhungserwartungen beiderseits des Atlantiks am Leben halten, auch wenn eine weitere Forcierung dieser nach dem überraschend schwachen US-Preisauftrieb gestoppt worden sei. Die Notenbanken seien wachsam und bereit, ihre Zinspolitik anzupassen, was im Falle der Fed durch das Beige Book gestern Abend untermauert worden sei. Konjunktur und Arbeitsmarkt seien in einer robusten Verfassung, während der Teuerungsdruck etwas nachgelassen habe. In diesem Umfeld falle es vor allem dem Rentenmarkt schwer, sich aus der Schwächephase zu befreien. Auch die Aktienmärkte würden durch die Zinssorgen belastet. Derweil habe sich der EUR/USD-Kurs oberhalb der 1,14er Marke festgesetzt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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