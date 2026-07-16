Neueste Version stärkt den vertrauenswürdigen Unternehmenskontext für KI, Analytik und Datenaustausch

PALO ALTO, Kalifornien, July 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, das Unternehmen für KI-Datenebenen, hat die Verfügbarkeit der Denodo Platform 9.5 bekannt gegeben. Mit der neuen Version baut das Unternehmen seine Rolle als Anbieter von aktivem Kontext für agentenbasierte KI, Analytik und die Self-Service-Datenbereitstellung weiter aus.

Der Erfolg von KI-Initiativen in Unternehmen hängt zunehmend davon ab, ob KI-Agenten, Anwendungen und Fachbereiche in Echtzeit auf einen vertrauenswürdigen Unternehmenskontext zugreifen können. Der reine Zugriff auf Daten reicht dafür jedoch nicht aus. Gefragt sind ein gemeinsames Geschäftsverständnis, konsistente Governance, wiederverwendbare Datenprodukte sowie ein direkter, kontrollierter Zugriff auf aktuelle Daten aus den operativen Systemen, in denen die Geschäftsprozesse ablaufen.

Die Denodo Platform 9.5 erleichtert es, vertrauenswürdigen Unternehmenskontext zu definieren, produktiv nutzbar zu machen und unternehmensweit wiederzuverwenden. Die neue Version erweitert die semantische und kontextbezogene Intelligenz der Denodo Platform und vereinfacht gleichzeitig die Entwicklung, Verwaltung und Bereitstellung vertrauenswürdiger Datenprodukte im gesamten Unternehmen.

Neue Funktionen

Ein erweiterter Enterprise Knowledge Graph im Denodo Data Marketplace verbessert die Einordnung des Datenkontexts und schafft eine noch verlässlichere Grundlage für KI.

im Denodo Data Marketplace verbessert die Einordnung des Datenkontexts und schafft eine noch verlässlichere Grundlage für KI. Metrikansichten sorgen für konsistente und standardisierte Kennzahlen innerhalb der semantischen Ebene und erhöhen so die Genauigkeit kennzahlenbasierter Geschäftsentscheidungen.

sorgen für konsistente und standardisierte Kennzahlen innerhalb der semantischen Ebene und erhöhen so die Genauigkeit kennzahlenbasierter Geschäftsentscheidungen. Erweiterte Schlussfolgerungsfähigkeiten für den Denodo Assistant vereinfachen die Entwicklung von Datenansichten.

für den Denodo Assistant vereinfachen die Entwicklung von Datenansichten. Erweiterte Konnektivität über das gesamte Daten- und KI-Ökosystem hinweg verbessert den Austausch aktiven Kontexts zwischen unterschiedlichen Datenquellen und erhöht damit die Qualität geschäftlicher Entscheidungen.

Enterprise Knowledge Graph für mehr Datenkontext

Mit der Denodo Platform 9.5 wird der Data Marketplace um einen neuen 360-Grad-Graphen sowie zusätzliche Asset-Erweiterungen ergänzt. Unternehmen können damit einen Enterprise Knowledge Graph definieren, der ein deutlich breiteres Spektrum an Assets des Datenökosystems und deren Beziehungen zueinander abbildet. Teams können unter anderem ETL-Prozesse (Extract, Transform, Load), nutzende Anwendungen, Notebooks, Business-Glossare, Datenkataloge, Governance-Regeln, Verträge für Datenprodukte, Vereinbarungen zum Datenaustausch, KI-Fähigkeiten sowie weitere fachliche und technische Artefakte definieren und verwalten.

"Der 360-Grad-Graph und die Asset-Erweiterungen von Denodo markieren einen wichtigen Meilenstein bei der Weiterentwicklung unseres Data-Governance-Modells. Sie stärken Denodo als Kern unserer semantischen Ebene und als zentrale Plattform für den kontrollierten Zugriff auf Daten-Assets", sagt Jose Carlos Bermejo, Head of Data & Analytics bei Air Europa, der bereits Zugang zu einer öffentlichen Betaversion hatte. "Mit diesen neuen Funktionen können wir unsere Daten-Assets anreichern, miteinander verknüpfen und fachlich in Beziehung setzen. So entstehen über den Denodo Data Marketplace zugängliche, kontrollierte und miteinander vernetzte Datenprodukte. Dadurch stellen wir den Fachbereichen eine einheitliche, intuitive und vertrauenswürdige Sicht auf unsere Daten bereit. Das beschleunigt die Nutzung von Daten als strategische Ressource und unterstützt die kontrollierte Skalierung ihrer Nutzung im gesamten Unternehmen - ein zentraler Baustein unserer Strategie zur Demokratisierung von Daten."

Governance-konforme Datenprodukte, ergänzt um neue semantische Elemente wie Metrikansichten, bilden einen erweiterten Knowledge Graph, der den fachlichen, technischen, Governance- und Nutzungskontext von Unternehmensdaten abbildet. Dadurch erhalten Anwender einen ganzheitlicheren Blick auf die Prozesse, Definitionen, Richtlinien, Beziehungen und nachgelagerten Nutzer von Unternehmensdaten. Gleichzeitig entsteht für KI-Assistenten und KI-Agenten eine deutlich bessere Grundlage für Informationserschließung, Schlussfolgerungen und Automatisierung.

Vertrauenswürdige Kennzahlen und KPIs für KI und Analytik

Die Denodo Platform 9.5 führt Metrikansichten ein - ein neues Objekt der semantischen Ebene, mit dem sich Geschäftskennzahlen und KPIs zentral definieren, verwalten und wiederverwenden lassen. Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Bestellvolumen oder Kundenwert basieren häufig auf Formeln, Filtern, Dimensionen und Gruppierungskontexten, die in Berichten, Dashboards und Analysewerkzeugen immer wieder unterschiedlich umgesetzt werden.

Mit Metrikansichten können Unternehmen wichtige Geschäftskennzahlen einmalig in der semantischen Ebene von Denodo definieren - zusammen mit den entsprechenden Formeln, Beziehungen, Dimensionen, Filtern und der Dokumentation. Diese vertrauenswürdigen Kennzahlen lassen sich anschließend in kontrollierten Datenprodukten, im Denodo Data Marketplace, in BI-Tools und in KI-gestützten Anwendungen wiederverwenden. So können sich alle nachgelagerten Nutzer darauf verlassen, dass ihre Entscheidungen und Maßnahmen auf aktuellen, kontextrelevanten und zuverlässig verwalteten Daten basieren.

Konversationelle Entwicklung und erweiterte Konnektivität im gesamten Ökosystem

Mit der Denodo Platform 9.5 entwickelt sich die VQL Shell zu einer noch stärker dialogorientierten Entwicklungsumgebung. Dank verbesserter Fähigkeiten zur Schlussfolgerung und Disambiguierung unterstützt der Denodo Assistant jetzt einen interaktiven Workflow, bei dem Anwender Metadaten erkunden, VQL generieren, die Abfragelogik verfeinern und Fehler analysieren können. Über Folgeaufforderungen und kontextbezogenes Feedback begleitet der Denodo Assistant den gesamten Entwicklungsprozess und hilft Teams dabei, schneller präzise Datenansichten zu erstellen - ganz ohne detaillierte Kenntnisse der exakten Syntax oder der jeweils benötigten Ansichten und Felder.

Darüber hinaus erweitert die neue Version die Konnektivität innerhalb des modernen Daten- und KI-Ökosystems. Zu den Neuerungen zählen eine verbesserte Unterstützung unstrukturierter Daten, neue Konnektoren für Databricks und Azure AI Search, Unterstützung der Vektorsuche mithilfe von Indizes für effizientere semantische Suchen und Dokumentabfragen, ein erweiterter Support für Delta-Tabellen und Databricks-Umgebungen sowie eine höhere Effizienz beim Einsatz des Denodo Lakehouse Accelerator mit Iceberg.

Insgesamt unterstützen diese Funktionen Unternehmen dabei, mehr Informationen aus dem gesamten Unternehmen in kontrollierte Workflows für KI, Analytik und den Datenaustausch einzubinden, Integrationsaufwand zu reduzieren und die Performance verteilter Umgebungen zu verbessern.

"Agentenbasierte KI verändert die Anforderungen, die Unternehmen an ihre Dateninfrastruktur stellen", sagt Alberto Pan, Chief Technology Officer bei Denodo. "KI-Systeme müssen den geschäftlichen Kontext verstehen, mit vertrauenswürdigen Kennzahlen arbeiten, auf aktuelle operative Daten zugreifen und innerhalb klar definierter Governance-Richtlinien agieren. Die Denodo Platform 9.5 unterstützt Unternehmen dabei, den vertrauenswürdigen, aktiven Kontext bereitzustellen, den KI, Analytik und Datennutzer im gesamten Unternehmen benötigen, um sicher handeln zu können."

Weitere Informationen finden Sie hier:

Neuerungen in der Denodo Platform 9.5



Denodo

Denodo ist die KI-Datenschicht, die zuverlässige Agenten und Anwendungen unterstützt. Die preisgekrönte Denodo-Plattform bildet diese Ebene und wandelt Unternehmensdaten in verlässliche Erkenntnisse für Analysen und Self-Service um. Unternehmen weltweit setzen Denodo in Verbindung mit ihren Data Lakehouses ein, um KI-fähige und geschäftsreife Daten in einem Bruchteil der Zeit bereitzustellen. Dadurch erzielen sie eine bis zu viermal schnellere Zeit bis zur Erkenntnisgewinnung, einen ROI von 345 % und eine zehnmal höhere Leistung.

Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.

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