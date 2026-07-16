© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoEthereum setzt sich derzeit mit fast 10 Prozent Wochenplus vom Kryptomarkt ab, befeuert von wieder steigenden ETF-Zuflüssen und der Robinhood Chain.Ethereum notiert am Donnerstagvormittag 2,4 Prozent höher bei 1.920 US-Dollar und baut sein Wochenplus damit auf 9,61 Prozent aus. Bitcoin bleibt dagegen mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 64.654 US-Dollar nahezu unverändert. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von 2,7 Prozent. Solana, TRON und Hyperliquid liegen auf Wochensicht sogar im Minus. XRP, BNB und Dogecoin verbuchen zwar Zugewinne von 1-2 Prozent, bleiben aber deutlich hinter der Dynamik von Ethereum zurück. ETF-Kapital kehrt zurück - BlackRock dominiert die Zuflüsse Ein zentraler …
Enthaltene Werte: BTC~USD,DOGE~USD,XRP~EUR,ETH~USD,TRX~USD,BNB~USD,US7707001027,SOL~USD,US46438R1XXX,HYPE~EURDen vollständigen Artikel lesen
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