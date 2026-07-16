Nach der jüngsten Kursrallye zeigt die ASML-Aktie aktuell wieder Schwäche. Mein Kollege Alexander Hirschler hat erst gestern die starken Quartalszahlen und die weiterhin aussichtsreiche KI-Story des niederländischen Chipindustrie-Ausrüsters beleuchtet. Charttechnisch stellt sich nun die Frage, ob die laufende Konsolidierung bereits vor ihrem Ende steht. Die Unterstützung muss jetzt halten Während der vergangenen Wochen hat die ASML-Aktie nach dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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