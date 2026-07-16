Die kanadische Großbank RBC hat ihr Kursziel für Airbus von 200 auf 215 € angehoben. Analyst Ken Herbert begründet das mit starken Auslieferungszahlen im zweiten Quartal. Die Einstufung bleibt auf "Outperform". Starke Quartalszahlen erwartet Herbert hat in seiner Analyse die Auslieferungsdaten genau unter die Lupe genommen und kommt zu einem eindeutigen Schluss: Die Zahlen seien stark ausgefallen, und Airbus sollte dementsprechend auch bei den Quartalszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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