Dividende: 5 Top-Aktien | Apple: Durchbruch in China, Xiaomi: Robotic-Fantasie & TSMC: Starke Zahlen
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|AppleCare+ prices just went up for Macs and iPads
|12:09
|iPhone startet nicht mehr? Mit iOS 27 braucht ihr für die Rettung keinen Computer mehr
|11:54
|Dividende: 5 Top-Aktien | Apple: Durchbruch in China, Xiaomi: Robotic-Fantasie & TSMC: Starke Zahlen
|Dividende: 5 Top-Aktien | Apple: Durchbruch in China, Xiaomi: Robotic-Fantasie & TSMC: Starke Zahle
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|11:50
|Apple löst sein gefährlichstes KI-Problem
|Apple hat in China lange mit einem ungewöhnlichen Wettbewerbsnachteil gelebt. Während Huawei, Xiaomi und andere Hersteller ihre Smartphones immer stärker mit generativer künstlicher Intelligenz vermarkteten...
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|Teurere Chips: TSMCs Gewinn steigt doppelt so stark wie der Umsatz
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|TSMC A14 Validation Nears 90% of Target; Customer Interest Builds Ahead of 2028 Mass Production
|11:54
|Dividende: 5 Top-Aktien | Apple: Durchbruch in China, Xiaomi: Robotic-Fantasie & TSMC: Starke Zahlen
|Dividende: 5 Top-Aktien | Apple: Durchbruch in China, Xiaomi: Robotic-Fantasie & TSMC: Starke Zahle
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|11:49
|Taiex ends little changed as TSMC's rebound erases earlier losses
|11:47
|TSMC: No Sudden Sharp Price Hikes Despite Supply Woe
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|11:54
|Dividende: 5 Top-Aktien | Apple: Durchbruch in China, Xiaomi: Robotic-Fantasie & TSMC: Starke Zahlen
|Dividende: 5 Top-Aktien | Apple: Durchbruch in China, Xiaomi: Robotic-Fantasie & TSMC: Starke Zahle
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|11:17
|HSI Finishes Up 327 pts, Reclaims 25,000 Mark; XIAOMI-W Rebounds 6%+; XL2CSOPSMSN, XL2CSOPHYNIX Slide ~20%
|10:47
|HSI Up 327 pts; HSTI Up 93 pts; XIAOMI Up over 6%; MEITUAN Up over 4%; BABA Up over 3%; HSBC HOLDINGS, ABLE DIGITAL Hit New Highs; Market Turnover Rises
|08:14
|Xiaomi Autos: Lei Jun bestätigt Europa 2027, Stellenausschreibungen online
|07:17
|HSI Ends Midday Up 476 pts; BABA-W Soars 4%+; KUAISHOU-W and XIAOMI-W Swell 6%+
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|APPLE INC
|285,65
|+0,04 %
|TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR
|352,00
|-3,83 %
|XIAOMI CORPORATION
|3,129
|+8,46 %