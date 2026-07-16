Austin, Texas und Bad Friedrichshall, Deutschland (ots) -CrowdStrike (https://www.crowdstrike.com/en-us/) (NASDAQ: CRWD) und Schwarz Digits (https://schwarz-digits.de/en) geben den Ausbau ihrer strategischen Partnerschaft bekannt. Gemeinsam haben sie eine mehrjährige Roadmap entwickelt, um die KI-native Falcon-Plattform (https://www.crowdstrike.com/en-us/platform/) für europäische Unternehmen auf STACKIT, der souveränen Cloud von Schwarz Digits, zugänglich zu machen und den Zugang für Kunden in der gesamten Region zu erweitern.Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft hat CrowdStrike eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet, um das geistige Eigentum von XM Cyber, einem Unternehmen von Schwarz Digits, zu erwerben. XM Cyber ist für seine fortschrittlichen Technologien zur Visualisierung von Angriffspfaden und zur Simulation der Angreifer-Perspektive bekannt. Künftig werden Kunden von XM Cyber die Möglichkeit haben, über Falcon-Flex die Falcon-Plattform einzuführen.Angetrieben durch führende KI-Modelle sind Angreifer heute in der Lage, Schwachstellen schneller zu identifizieren, zu Angriffsketten zu verbinden und auszunutzen. Dies veranlasst immer mehr Organisationen dazu, fragmentierte Einzellösungen zu ersetzen und ihre Prozesse stattdessen auf der Falcon-Plattform zu standardisieren. Die Plattform verbindet kontinuierliche Sichtbarkeit, eine an der Ausnutzbarkeit orientierte Priorisierung und die Reaktion über die gesamte Angriffsfläche."Organisationen weltweit setzen zunehmend auf Souveränität, ohne dabei Kompromisse bei ihrer Cybersicherheit eingehen zu wollen", sagt George Kurtz, CEO und Gründer von CrowdStrike. "Die Partnerschaft erhöht die Geschwindigkeit, mit der wir die Falcon-Plattform in Europa in der souveränen Cloud-Umgebung von STACKIT bereitstellen können. Zudem stärkt die Übernahme unser Exposure-Management-Geschäft. Kunden lösen sich von Einzelprodukten und setzen auf Plattformen, um die Integration von KI-Anwendungen in ihre Geschäftsprozesse abzusichern."Falcon Exposure Management: Entwickelt für das Zeitalter der KI-Modelle der nächsten GenerationFalcon Exposure Management (https://www.crowdstrike.com/en-us/platform/exposure-management/) schafft die Grundlage, um Unternehmen im Zeitalter der Frontier-KI abzusichern. Herkömmliches Schwachstellenmanagement kommt nicht mehr mit: Während Sicherheitsteams jedem einzelnen Befund nachgehen müssen, können sich Angreifer auf die wenigen wirklich entscheidenden Schwachstellen konzentrieren. Falcon Exposure Management ersetzt dieses Modell durch kontinuierliche Echtzeit-Transparenz über die gesamte Angriffsfläche hinweg und priorisiert danach, was sich tatsächlich ausnutzen lässt. So können Teams genau die Schwachstellen beseitigen, die Angreifer am ehesten ausnutzen würden. Weil Erkennung, Reaktion und Behebung auf der Falcon-Plattform ineinandergreifen, schließt sich die Lücke zwischen dem Erkennen eines Risikos und der Abwehr eines Angriffs. Genau deshalb setzen immer mehr Unternehmen auf Falcon: Laut der International Data Corporation (IDC) ersetzen Unternehmen, die auf die Plattform setzen, im Schnitt fünf Einzeltools durch eine einzige Echtzeit-Risikoübersicht, die fragmentierte Tools nicht bieten könnten.¹Souveräne Cybersicherheit in ganz Europa ausbauenDie Partnerschaft vertieft die strategische Beziehung zwischen CrowdStrike und Schwarz (https://schwarz-digits.de/presse/archiv/2026/crowdstrike-schwarz-digits-strategische-partnerschaft-ki-native-souveraene-cybersicherheitsplattform-stackit) Digits, die Schwarz Digits durch den internen Einsatz der Falcon-Plattform bereits untermauert. Eine stufenweise Roadmap bringt Falcon auf STACKIT, die souveräne Cloud-Infrastruktur von Schwarz Digits, die innerhalb Europas betrieben wird. Regulierungen wie der EU Cyber Resilience Act und NIS2 verschärfen die Anforderungen an Betreiber kritischer Infrastruktur. Entsprechend suchen europäische Unternehmen nach Sicherheit, die den höchsten technologischen Standards genügt."Europäische Organisationen sollten für Souveränität nicht auf Cybersicherheit verzichten müssen", sagt Christian Müller, Vorstandsvorsitzender von Schwarz Digits. "Wir machen die Falcon-Plattform zu einer zentralen Säule unserer Cybersicherheitsstrategie und bieten einen langfristigen Weg, sie auf STACKIT zu betreiben. Damit ebnen wir Unternehmen den Weg, KI-nativen Schutz systematisch einzuführen. XM Cyber hat sich in der proaktiven Verteidigung bewährt, und darauf bauen wir auf: Für unsere Kunden soll der tägliche Betrieb reibungslos weiterlaufen, während wir ihnen zukünftig Zugang zur Falcon-Plattform bieten. Wir verbinden unsere Erfahrung und Reichweite im Betrieb großer IT-Infrastrukturen mit einer der führenden Sicherheitsplattformen der Branche und sind damit bestens aufgestellt, die digitale Souveränität Europas voranzubringen."Ausweitung des Zugangs zur Falcon-Plattform in EuropaIm Rahmen der Partnerschaft steht die Falcon-Plattform über STACKIT europäischen Organisationen zur Verfügung und wird so in der gesamten Region zugänglich. Die KI-native Plattform von CrowdStrike trifft dabei auf die Skalierbarkeit und regionale Verankerung von Schwarz Digits. So wird europäischen Unternehmen ein vertrauenswürdiger Weg zu moderner Sicherheit eröffnet, die über eine souveräne Infrastruktur bereitgestellt wird.Ein Weg für XM Cyber-Kunden zur Falcon-PlattformXM Cyber, im Gartner Magic Quadrant 2025 als Challenger für Exposure Assessment Platforms geführt, hat sich in europäischen Märkten erfolgreich etabliert. Das Unternehmen betreut und unterstützt seine bestehenden Kunden weiterhin. Diese können die Falcon-Plattform über Falcon-Flex (https://www.crowdstrike.com/en-us/pricing/falcon-flex/) einführen. Damit schließen sie sich Organisationen an, die bereits auf Falcon setzen, um im Zeitalter der Frontier-KI Sicherheitsverletzungen zu stoppen.Weitere InformationenMit dem Abschluss der Transaktion erwirbt CrowdStrike das geistige Eigentum von XM Cyber, darunter mehr als 45 Patente und proprietären Quellcode. Umsätze oder Kunden übernimmt CrowdStrike dabei nicht. XM Cyber arbeitet als eigenständiges Unternehmen weiter und nutzt dafür eine Lizenz von CrowdStrike für das geistige Eigentum. Der Abschluss wird für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2027 von CrowdStrike erwartet, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen und behördlicher Genehmigungen.Über CrowdStrikeCrowdStrike (https://www.crowdstrike.com/) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit und hat mit der weltweit fortschrittlichsten Cloud-nativen Plattform zum Schutz kritischer Risikobereiche in Unternehmen - Endpunkte und Cloud-Workloads, Identität und Daten - die moderne Sicherheit neu definiert. Angetrieben von der CrowdStrike Security Cloud und erstklassiger KI nutzt die CrowdStrike Falcon-Plattform Echtzeit-Angriffsindikatoren, Bedrohungsdaten, sich weiterentwickelnde Angreifermethoden und angereicherte Telemetriedaten aus dem gesamten Unternehmen, für hochpräzise Erkennungen, automatisierten Schutz und Abhilfemaßnahmen, hervorragendes Threat Hunting und die priorisierte Beobachtbarkeit von Schwachstellen. Die in der Cloud entwickelte Falcon-Plattform basiert auf einem einzigen, schlanken Agenten. Dadurch ermöglicht die Plattform eine schnelle und skalierbare Bereitstellung, überragenden Schutz und herausragende Leistung, sowie eine geringere Komplexität und schnellere Wertschöpfung.Das Motto von CrowdStrike lautet: We stop breaches.© 2026 CrowdStrike, Inc. Alle Rechte vorbehalten. CrowdStrike, das Falken-Logo, CrowdStrike Falcon und CrowdStrike Threat Graph sind eingetragene Marken von CrowdStrike, Inc. und beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten und in anderen Ländern registriert. CrowdStrike ist Eigentümer anderer Marken und Dienstleistungsmarken und kann die Marken Dritter zur Kennzeichnung ihrer Produkte und Dienstleistungen verwenden.Über Schwarz DigitsSchwarz Digits ist die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe. Sie bietet überzeugende digitale Produkte und Services an, die den hohen deutschen Datenschutzstandards entsprechen. Damit garantiert Schwarz Digits größtmögliche digitale Souveränität. Mit diesem Anspruch stellt Schwarz Digits die IT-Infrastruktur und Lösungen für das umfangreiche Ökosystem der Unternehmen der Schwarz Gruppe bereit und entwickelt dieses zukunftsfähig weiter. Zu den souveränen Kernleistungen von Schwarz Digits gehören Cloud, Cyber Security, Data und AI, Communication und Workspace. Schwarz Digits schafft optimale Bedingungen für die Entwicklung richtungsweisender Innovationen für Endkunden, Unternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand.Forward-Looking StatementsThis press release contains forward-looking statements that involve risks and uncertainties, including statements regarding CrowdStrike's planned acquisition of XM Cyber's intellectual property, the strategic partnership between CrowdStrike and Schwarz Digits, the benefits of the acquisition and strategic partnership to CrowdStrike and its customers, and the closing of the acquisition. You should not place undue reliance on these forward-looking statements, as actual outcomes and results may differ materially from those contemplated as a result of risks and uncertainties. There are a number of factors that could cause actual results to differ materially from statements made in this press release, including the satisfaction of conditions to closing the acquisition, CrowdStrike Falcon's integration into STACKIT and the availability of solutions thereon, and other risks described in the filings CrowdStrike makes with the Securities and Exchange Commission from time to time, including CrowdStrike's most recently filed Annual Report on Form 10-K, most recently filed Quarterly Report on Form 10-Q, and subsequent filings. All forward-looking statements in this press release are based on information available to CrowdStrike as of the date hereof, and CrowdStrike does not assume any obligation to update any of these forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that exist after the date on which they were made.¹ IDC Business Value Studie.Pressekontakt:Schwarz DigitsTelefon: +49 7132 30-490490E-Mail: presse@digits.schwarzCrowdStrikeJake Schuster, Corporate CommunicationsE-Mail: press@crowdstrike.comOriginal-Content von: Schwarz Digits, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176941/6316045