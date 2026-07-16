Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die Fachkenntnisse von SET in den Bereichen Weltraumwetter und Atmosphärenforschung mit den Kompetenzen von Envir in den Bereichen terrestrische und marine Umweltwissenschaften kombiniert, um die Systeme, die die Lebensqualität auf der Erde beeinflussen, besser zu charakterisieren

PACIFIC PALISADES, Kalifornien sowie FOLEGANDROS, Griechenland, July 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space Environment Technologies ("SET"), ein US-amerikanischer Entwickler von Modellen, Instrumenten und operativen Datenprodukten für Weltraumwetter und Weltraumphysik, und Envir E.E. (" Envir"), ein griechisches Umweltforschungs- und Beratungsunternehmen, gaben heute bekannt, dass sie am 13. Juli 2026 eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) unterzeichnet haben, mit der ein Rahmen für eine gemeinsame Zusammenarbeit zwischen den USA und Griechenland geschaffen wird, um Umweltsysteme, die den erdnahen Weltraum, die Atmosphäre sowie terrestrische und marine Ökosysteme umfassen und die Lebensqualität auf der Erde beeinflussen, besser zu charakterisieren.

Im Rahmen der Absichtserklärung wollen SET und Envir gemeinsame wissenschaftliche Forschungen zur Wechselwirkung zwischen Weltraumwetter, atmosphärischen Bedingungen sowie terrestrischen und marinen Umweltsystemen durchführen; wissenschaftliche und technische Daten sowie Methoden austauschen; gemeinsam Forschungsanträge erarbeiten und bei US-amerikanischen, griechischen und europäischen Förderinstitutionen einreichen sowie Fördermöglichkeiten nutzen, wie sie beispielsweise im Rahmen der Programme der Europäischen Weltraumorganisation und des EU-Programms "Horizont" angeboten werden; bei Missionskonzepten, Instrumentierung und Messkampagnen zusammenarbeiten; sowie die gegenseitige wissenschaftliche und technische Beratung, gemeinsame Veröffentlichungen und den Personalaustausch fördern.

Der Vertrag baut auf den sich ergänzenden Stärken beider Unternehmen auf: SET ist in den Bereichen Entscheidungshilfen zur Strahlungsbewertung, Modellierung der atmosphärischen Dichte und des Satellitenwiderstands, Entwicklung von UAVs für den Einsatz in großer Höhe sowie Instrumente zur Minderung von Weltraumwetterrisiken tätig, die von Regierungsbehörden, wissenschaftlichen Einrichtungen und kommerziellen Weltraummissionen genutzt werden; Envir ist hingegen in den Bereichen Umweltverträglichkeitsprüfung, ökologische und ornithologische Studien, Lebensraumüberwachung sowie der Erhebung terrestrischer und mariner Umweltdaten in ganz Griechenland und darüber hinaus tätig.

"Die Weltraumumgebung, die Atmosphäre und die Ökosysteme der Erde sind eng miteinander verbunden, und um eines davon zu verstehen, muss man alle verstehen", erklärt W. Kent Tobiska, Präsident von SET. "Diese Zusammenarbeit mit Envir ermöglicht es uns, die Weltraumwetter- und Atmosphärenforschung mit Fachwissen aus den Bereichen Land- und Meeresumwelt zu verbinden. Dadurch wiederum wird die Fähigkeit beider Organisationen gestärkt, jene Systeme zu charakterisieren, die letztlich die Lebensqualität auf der Erde beeinflussen."

"Envir ist stolz darauf, diese Partnerschaft mit SET offiziell zu besiegeln", so Dimitris Voulgaris, Director von Envir. "Die Bündelung unserer Kompetenzen in den Bereichen Umweltüberwachung und -bewertung mit dem Fachwissen von SET in den Bereichen Weltraumwetter und Atmosphäre eröffnet neue Möglichkeiten für gemeinsame Forschungsprojekte und Fördermöglichkeiten, die keine der beiden Organisationen allein verfolgen könnte."

Über Space Environment Technologies

Space Environment Technologies (SET) entwickelt führende Modelle, Instrumente und operative Datenströme im Bereich der Weltraumphysik, die den Vorstoß des Menschen in den Weltraum ermöglichen, und unterstützt damit Regierungsbehörden, wissenschaftliche Einrichtungen sowie kommerzielle Weltraummissionen weltweit. Erfahren Sie mehr unter https://spacewx.com.

Über Envir

Envir E.E. ist ein griechisches Umweltberatungsunternehmen, das Umweltverträglichkeitsprüfungen, ökologische und ornithologische Studien, die Überwachung von Lebensräumen sowie die Erhebung und Analyse von Umweltdaten für Land- und Meeresprojekte sowie Projekte im Bereich erneuerbarer Energien in Griechenland und im Ausland anbietet. Erfahren Sie mehr unter https://envir.gr.

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