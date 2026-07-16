NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Donnerstag überwiegend tiefer in den Handel gestartet. Während der Dow Jones Industrial zuletzt wenig verändert bei 52.680 Punkte notierte, gab der marktbreite S&P 500 um 0,3 Prozent auf 7.553 Zähler nach. Der Nasdaq 100 verlor 0,8 Prozent auf 29.204 Zähler.

Aktuell agierten die Anleger vorsichtig, hieß es am Markt. Sie wägten ab, ob die Unternehmensgewinne von Technologie-Unternehmen wohl die jüngsten Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz rechtfertigten. Zudem herrsche weiter Unsicherheit wegen der Lage im Nahen Osten.

Nach den neuen Angriffen und Drohungen der USA gegen den Iran scheint eine diplomatische Lösung erneut in weite Ferne gerückt zu sein. Das US-Militär startete am Mittwoch gleich zwei Angriffswellen und attackierte zudem ein Schiff, das gegen die Blockade iranischer Häfen verstoßen haben soll. Zudem soll der Iran informierten Kreisen zufolge von der jemenitischen Huthi-Bewegung Unterstützung für eine Sperrung der Ölroute durch das Rote Meer für den Fall erbeten haben, dass die Vereinigten Staaten wie schon angedroht Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur starten./err/he

US2605661XXX, US6311011XXX, US78378X1XXX, 2455711, US78380F1XXX, US2605571031