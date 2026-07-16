Bekanntmachung
Regulierter Markt - ETF & ETP
MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV,
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Wertpapierart: ETF
ISIN: LU2023678XXX
bisherige Wertpapierbezeichnung: Amundi MSCI Disruptive Technology UCITS ETF Acc
künftige Wertpapierbezeichnung: Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Acc
Änderung ab 17. Juli 2026
Frankfurt am Main, den 16. Juli 2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
Regulierter Markt - ETF & ETP
MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV,
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Wertpapierart: ETF
ISIN: LU2023678XXX
bisherige Wertpapierbezeichnung: Amundi MSCI Disruptive Technology UCITS ETF Acc
künftige Wertpapierbezeichnung: Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Acc
Änderung ab 17. Juli 2026
Frankfurt am Main, den 16. Juli 2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
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