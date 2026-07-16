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Metavista3D auf der SIGGRAPH 2026



16.07.2026 / 18:05 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 16. Juli 2026) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass es auf der SIGGRAPH 2026 ausstellen wird, der weltweit führenden Konferenz und Fachmesse für Computergrafik und interaktive Techniken, die vom 19. bis 23. Juli 2026 im Los Angeles Convention Center stattfindet. Die SIGGRAPH findet in diesem Jahr zum 53. Mal statt und zieht Forscher, Entwickler und Technologieunternehmen aus aller Welt an, die dort neue Arbeiten aus den Bereichen Computergrafik, künstliche Intelligenz, Simulation, Robotik und interaktive Medien vorstellen. Viele der wichtigsten Geschäftsbeziehungen und Forschungskooperationen der Branche nehmen dort ihren Anfang. Das Unternehmen wird an Stand 553 ausstellen. Dort werden die wissenschaftliche, technische und geschäftliche Leitung des Unternehmens die Displaytechnologie präsentieren und geplante Gespräche mit bestehenden Geschäftspartnern, potenziellen Kunden und OEMs führen, im Zuge der fortschreitenden Kommerzialisierungsstrategie von Metavista3D. Metavista3D wird auf der Konferenz zudem seine neue Player-Software vorstellen, die sowohl immersive Einzelnutzer- als auch Mehrnutzererlebnisse in einer einzigen Anwendung ermöglicht. Das Unternehmen wird den Player auf seinem nativen 32-Zoll-8K-Display demonstrieren, das präzises Head-Tracking für die individuelle Betrachtung sowie Multiview-Rendering für die gemeinsame Nutzung in der Gruppe unterstützt. Das System bietet die Flexibilität und visuelle Bildqualität, die für professionelle Anwendungen erforderlich sind. "Die SIGGRAPH vereint einen Großteil der Akteure, die das visuelle Computing prägen, an einem Ort", sagte Dino Minichiello, Interim Chief Executive Officer von Metavista3D. "Wir nutzen die Gelegenheit, um bestehende Beziehungen zu vertiefen, neue zu knüpfen und ein klareres Bild davon zu bekommen, wohin sich die Branche entwickelt. Diese Gespräche fließen in unsere Überlegungen zur Kommerzialisierung und zum Aufbau langfristigen Werts ein." Das Unternehmen rechnet damit, in den kommenden Wochen weitere Unternehmensmitteilungen zu veröffentlichen, im Zuge der Weiterentwicklung seiner Kommerzialisierungsinitiativen und des weiteren Ausbaus seines Führungsteams. Über Metavista3D Metavista3D Inc. entwickelt über seine hundertprozentige Schweizer Tochtergesellschaft psHolix AG mit Sitz in Basel, Schweiz, KI-gestützte, brillenlose räumliche Displaytechnologien auf Basis ihrer proprietären Super-Multiview-Rendering-Architektur. Diese ist darauf ausgelegt, sich am natürlichen menschlichen Sehen zu orientieren und die visuellen Konflikte zu adressieren, die mit herkömmlichen stereoskopischen Displays verbunden sind. Die Technologie des Unternehmens ist durch erteilte Patente in mehreren Rechtsordnungen geschützt und für professionelle und kommerzielle Anwendungen konzipiert, bei denen visuelle Klarheit und dauerhafter Betrachtungskomfort entscheidend sind. Die Aktien von Metavista3D sind in Kanada an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol DDD sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol E3T notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3d.com . Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze. Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie "kann", "würde", "könnte", "wird", "beabsichtigt", "plant", "erwartet", "glaubt", "strebt an", "schlägt vor" und "geht davon aus" sowie ähnliche Ausdrücke im Zusammenhang mit dem Unternehmen verwendet werden, sollen diese zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen, ohne Einschränkung, Aussagen zur Teilnahme und Ausstellung des Unternehmens auf der SIGGRAPH 2026, zu geplanten Produktdemonstrationen, zur Kommerzialisierungsstrategie sowie zum Zeitpunkt und Inhalt erwarteter Unternehmensmitteilungen. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management zum Datum dieser Pressemitteilung für angemessen hält, unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken bzw. dieser Unsicherheiten verwirklichen oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen Ergebnissen abweichen; auf solche zukunftsgerichteten Informationen sollte daher kein unangemessenes Vertrauen gesetzt werden. Diese Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (gemäß der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Dino Minichiello

Interim Chief Executive Officer

Metavista3D Inc.

dino@metavista3d.com

604.849.5050

www.metavista3d.com IM AUFTRAG DES VERWALTUNGSRATS Dino Minichiello

Interim Chief Executive Officer

Metavista3D Inc. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/305442 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/305442

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