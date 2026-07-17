Von einer Mine zu drei: Wie Goldgroup die Geschichte still und leise verändert hat

Anzeige / Werbung

Es ist mehrere Monate her, seit wir zuletzt über Goldgroup Mining geschrieben haben. Damals drehte sich die Investmentthese um Potenzial.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Goldgroup Mining Inc. (TSX-V: GGA | OTC: GGAZF) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser,



das Management von Goldgroup Mining hatte einen ambitionierten Fahrplan vorgelegt:

Die Produktion bei Cerro Prieto ausbauen.

Die Goldmine San Francisco erwerben.

Durch strategische Akquisitionen ein größeres, auf Mexiko fokussiertes Edelmetallunternehmen aufbauen.

Diese Ziele waren beeindruckend.

Doch es waren noch immer Pläne.

Heute ist die Diskussion eine ganz andere.

Denn in den vergangenen Monaten hat Goldgroup nicht nur über Wachstum gesprochen.

Das Unternehmen hat geliefert.



Das Unternehmen hat sich still und leise von einem Junior-Produzenten mit einer einzigen Goldmine zu einem schnell wachsenden Multi-Asset-Edelmetallunternehmen mit drei Kernanlagen und einem klaren Weg zu deutlich höherer Produktion entwickelt.

Gleichzeitig notiert Gold trotz eines Rückgangs von seinen historischen Höchstständen weiterhin bei rund 4.100 US$ je Unze, während Silber nahe 60 US$ je Unze bleibt-Niveaus, die die Wirtschaftlichkeit hochwertiger Bergbauanlagen im gesamten Sektor grundlegend verbessern.

Das makroökonomische Umfeld bleibt außergewöhnlich unterstützend.

Doch heute ist die eigentliche Geschichte nicht der Goldpreis.

Sondern das, was Goldgroup erreicht hat, während der Markt woanders hinsah.

Umsetzung verändert alles

Junior-Bergbauunternehmen veröffentlichen häufig ambitionierte Präsentationen.

Weitaus weniger liefern tatsächlich ab.

Seit unserer letzten Berichterstattung hat Goldgroup nahezu jeden wichtigen Meilenstein erreicht, den das Unternehmen den Anlegern in Aussicht gestellt hatte.

Zu den bedeutendsten Entwicklungen zählen:

Erfolgreicher Abschluss der Übernahme der Goldmine San Francisco.

Veröffentlichung eines neuen technischen Berichts nach NI 43-101 zu San Francisco.

Beginn eines Diamantbohrprogramms über 24.000 Meter.

Vorbereitung von San Francisco auf einen Produktionsneustart.

Vergabe eines Neustartvertrags über 850.000 US$ an den führenden Bergbaudienstleister Inpromine aus Sonora.

Erhalt der endgültigen gerichtlichen Genehmigung für den transformativen Unternehmenszusammenschluss mit Gold Resource Corporation.

Abschluss der Aktienzusammenlegung im Verhältnis vier zu eins zur Vorbereitung der Transaktion.

Jede Meldung baute auf der vorherigen auf.

Zusammengenommen erzählen sie eine deutlich größere Geschichte.

Goldgroup betreibt nicht mehr einfach nur eine Mine.

Das Unternehmen baut ein Bergbauunternehmen auf.

Cerro Prieto: Das Fundament

Jedes erfolgreiche Bergbauunternehmen braucht eine produzierende Anlage.

Für Goldgroup bleibt dieses Fundament Cerro Prieto in Sonora, Mexiko.

Die Mine produziert seit 2013, doch das Management hat im vergangenen Jahr daran gearbeitet, sie für eine deutlich stärkere langfristige Entwicklung neu auszurichten.

Zu den operativen Initiativen gehören:

Erhöhung der Brechkapazität.

Optimierung des Durchsatzes.

Geplante erneute Laugung bestehender Haufenlaugungsflächen.

Fortgesetzte Exploration zur Verlängerung der Minenlebensdauer.

Mehrere Explorationsziele-darunter Nueva Esperanza, Reyna und Fortuna-zeigen weiterhin erhebliches Potenzial in unmittelbarer Nähe bestehender Infrastruktur.

Anstatt Cerro Prieto als ausgereiften Betrieb zu behandeln, investiert das Management in die Steigerung sowohl der Produktion als auch der Minenlebensdauer.

Das Ergebnis ist eine produzierende Anlage, die künftiges Wachstum finanzieren kann und zugleich weiterhin Explorationschancen eröffnet.

San Francisco: Die Akquisition, die das Unternehmen verändert hat

Wenn Cerro Prieto das Fundament darstellt...

Dann steht San Francisco für die Transformation.

Nur wenige glaubten, dass Goldgroup eine der kompliziertesten Bergbau-Restrukturierungen Mexikos erfolgreich abschließen könnte.

Das Management bewies das Gegenteil.

Heute besitzt Goldgroup 100% der Goldmine San Francisco.

Dies ist kein Greenfield-Explorationsprojekt.

Es handelt sich um einen ehemals produzierenden Tagebau mit Haufenlaugung und bereits umfangreicher Infrastruktur, darunter Brechanlagen, Haufenlaugungsflächen, ADR-Anlagen, Stromversorgung, Wasserinfrastruktur und Transportstraßen.

Der kürzlich abgeschlossene technische Bericht des Unternehmens nach NI 43-101 weist unter modernen wirtschaftlichen Annahmen rund 1,2 Millionen Unzen gemessene und angezeigte Goldressourcen aus. Der Bericht ist auf SEDAR+ verfügbar und bildet die Grundlage für Goldgroups aktuelle Neustartplanung.

Das Management hat keine Zeit verloren.

Eine Bohrkampagne über 24.000 Meter ist bereits im Gange, um das Ressourcenmodell zu optimieren, den Minenplan zu verfeinern und einen angestrebten Neustart bis Ende 2026 oder Anfang 2027 zu unterstützen.

Gleichzeitig wurde Inpromine beauftragt, zentrale Verarbeitungsinfrastruktur zu warten und wieder in Betrieb zu nehmen, wodurch der Weg zurück zur Produktion deutlich verkürzt wird.

Es geht nicht länger um die Frage, ob San Francisco erworben werden kann.

Dieser Meilenstein ist bereits erreicht.

Der Fokus hat sich nun auf den Neustart eines der historisch bedeutenden Goldbetriebe Sonoras verlagert.

Dann kam die bislang größte Unternehmensmeldung

Gerade als Anleger begannen, die Bedeutung von San Francisco zu erkennen...

Kündigte Goldgroup etwas noch Größeres an.

Im Januar ging das Unternehmen einen verbindlichen Unternehmenszusammenschluss mit Gold Resource Corporation (NYSE American: GORO) ein.

Anders als viele Akquisitionen im Junior-Bergbausektor ist Gold Resource kein Unternehmen im frühen Explorationsstadium.

Es ist ein etablierter Produzent.

Und die jüngsten Quartalsergebnisse zeigen genau, warum diese Transaktion so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.

Im ersten Quartal 2026 meldete Gold Resource:

4,7 Mio. US$ Nettogewinn

31,0 Mio. US$ an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten

40,2 Mio. US$ Working Capital

8.749 produzierte Goldäquivalent-Unzen

Auch der Betrieb verbesserte sich im Jahresvergleich weiter:

Die Goldproduktion stieg um 126%

Die Silberproduktion stieg um 54%

Die Kupferproduktion stieg um 39%

Die Bleiproduktion stieg um 36%

Die Zinkproduktion stieg um 64%

Der Mühlendurchsatz stieg um 31%

Wichtig ist, dass Gold Resource weiterhin in die Exploration rund um seine Don-David-Mine investiert und zugleich positiven operativen Cashflow erwirtschaftet.

Dies ist keine Übernahme aus einer Notlage heraus.

Es ist die Ergänzung um ein profitables, produzierendes Bergbauunternehmen, das das Produktionsprofil, den operativen Cashflow und die Diversifizierung des kombinierten Unternehmens unmittelbar stärkt.

Es verbleiben nur noch kleinere Abschlussbedingungen, darunter die behördliche Genehmigung und die Einreichung beziehungsweise Fertigstellung der üblichen rechtlichen Abschlussdokumente. Alle wesentlichen Hürden wurden kürzlich genommen, darunter die Zustimmung der Aktionäre beider Unternehmen zur Fusion auf den jeweiligen Hauptversammlungen am 2. Juli 2026 sowie die endgültige gerichtliche Genehmigung durch das Gericht in British Columbia am 6. Juli 2026. Der Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses wird in den kommenden Tagen, etwa am oder um den 17. Juli 2026, erwartet. Das daraus entstehende kombinierte Unternehmen wird einen deutlich größeren, auf Mexiko fokussierten Edelmetallproduzenten schaffen.

Aus einer Mine wurden drei

An diesem Punkt verändert sich die Geschichte.

Goldgroup wird nicht länger durch einen einzelnen Betrieb definiert.

Stattdessen baut das Unternehmen auf drei Kernanlagen auf:

Cerro Prieto

In Produktion

Optimierung im Gange

Exploration verlängert die Minenlebensdauer

San Francisco

Zu 100% im Besitz

Neustartprogramm im Gange

Umfangreiche bestehende Infrastruktur

Bedeutende Ressourcenbasis

Don David

In Produktion

Generiert Cashflow

Anhaltender Explorationserfolg

Wird voraussichtlich nach Abschluss der Gold-Resource-Transaktion Teil des Portfolios

Das Management hat einen Weg zu einer jährlichen Produktion von rund 120.000 Goldäquivalent-Unzen bis Ende 2027 aufgezeigt, vorbehaltlich des Abschlusses der Gold-Resource-Transaktion und des geplanten Neustarts von San Francisco.

Dieses Produktionsprofil ordnet Goldgroup einer Bewertungskategorie zu, die sich deutlich von der Situation unterscheidet, in der sich das Unternehmen noch vor nur einem Jahr befand.

Der Markt hat begonnen, aufmerksam zu werden

Als wir Goldgroup den Leserinnen und Lesern erstmals vorstellten, notierten die Aktien vor der Aktienzusammenlegung bei rund 0,85 C$, was nach der inzwischen abgeschlossenen Zusammenlegung im Verhältnis 4:1 einem vergleichbaren Kurs von etwa 3,40 C$ entspricht.

Auf derselben bereinigten Basis stieg die Aktie anschließend zeitweise auf über 8,00 C$, bevor sie sich nach dem marktweiten Rückgang im Rohstoff- und Bergbausektor zu Beginn des Iran-Konflikts nahe 6,00 C$ konsolidierte.

Selbst nach diesem Rückgang haben Aktionäre, die die Geschichte früh erkannt haben, weiterhin beachtliche Renditen erzielt.

Noch wichtiger ist, dass der Kursanstieg durch Umsetzung getrieben wurde-nicht durch Spekulation.

Jeder wichtige Meilenstein hat die Unsicherheit verringert und zugleich die Größe des Unternehmens erhöht.

Goldgroup sieht heute ganz anders aus als noch vor wenigen Monaten.

Damals bewerteten Anleger ein Unternehmen mit einer produzierenden Mine und ambitionierten Plänen.

Heute bewerten sie ein Unternehmen, das:

San Francisco erfolgreich erworben hat.

Den Neustart in Richtung Produktion vorangetrieben hat.

Einen neuen technischen Bericht nach NI 43-101 veröffentlicht hat.

Eines der größten Bohrprogramme in seiner Geschichte gestartet hat.

Einen transformativen Zusammenschluss mit einem profitablen, an der NYSE notierten Produzenten ausgehandelt hat.

Sich für eine angestrebte jährliche Produktion von 120.000 Goldäquivalent-Unzen bis Ende 2027 positioniert hat, vorbehaltlich des Abschlusses der Gold-Resource-Transaktion und der Umsetzung seiner operativen Pläne.

In der Bergbaubranche schafft Umsetzung Glaubwürdigkeit.

Glaubwürdigkeit zieht Kapital an.

Und Unternehmen, die ihre Strategie konsequent umsetzen, werden häufig ganz anders bewertet als solche, die Wachstum lediglich versprechen.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu

Enthaltene Werte: CA38141A6025