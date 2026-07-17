London (www.anleihencheck.de) - Die jüngste Outperformance der CLO-Sektoren ist kein Ausreißer: BBB-CLOs waren nicht nur seit Jahresbeginn (YTD) 2026 der Fixed-Income-Sektor mit der besten Performance, sondern auch in den vorangegangenen Zeiträumen von 1, 3, 5 und 10 Jahren. AAA-CLOs (sowohl in Euro als auch in US-Dollar) haben auf 5- und 10-Jahres-Basis die meisten anderen Indizes übertroffen, trotz ihrer weitaus höheren Bonität und ihres sehr niedrigen Volatilitätsprofils, so John Kerschner, Global Head of Securitised Products bei Janus Henderson Investors. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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