Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Nahost-Konflikt und die militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran setzen sich fort und sie scheinen sich auch zu intensivieren, so die Analysten der Helaba.Damit sei das vorläufige Friedensabkommen gescheitert. Marktteilnehmer hätten sich an dieses Szenario bereits gewöhnt, denn von einer deutlich erhöhten Risikoaversion könne derzeit nicht gesprochen werden. Auch die Ölpreise seien zuletzt nicht mehr wesentlich gestiegen, lägen im Vergleich zu Anfang Juli aber auf einem erhöhten Niveau. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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