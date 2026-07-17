© Foto: Virginia Mayo/AP/dpaVolvo steigert Gewinn und Marge deutlich. Vor allem Nordamerika treibt die Lkw-Bestellungen, während Zölle und Sonderkosten belasten.Der Gewinn von Volvo stieg im zweiten Quartal. Grund dafür waren vor allem starke Lkw-Bestellungen in Nordamerika. Das schwedische Unternehmen meldete am Freitag einen Nettogewinn von rund 933 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal waren es umgerechnet rund 667 Millionen Euro. Der Umsatz stieg um drei Prozent auf rund 11,36 Milliarden Euro. Analysten hatten laut einer von Visible Alpha erstellten Konsensprognose mit rund 11,27 Milliarden Euro gerechnet. Das bereinigte operative Ergebnis stieg von rund 1,21 Milliarden Euro auf rund 1,33 Milliarden Euro. Die …
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