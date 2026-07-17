Ein durchgesickerter Haushaltsplan für die Verteidigungsbeschaffung Deutschlands für 2027 gibt konkrete Zahlen zu den von uns angesprochenen Bedenken hinsichtlich der Land Systeme. Im Vergleich der finalen Haushaltsansätze für 2026 mit dem durchgesickerten Plan für 2027 zeigt sich, dass die Mittel von Munition, Kampffahrzeugen und allgemeinen Streitkräftefahrzeugen abgezogen und leicht in Richtung PUMA, Raumfahrt und Schiffe verschoben werden. Netto interpretieren wir dies als negativ für Rheinmetall, leicht negativ für Renk und positiv für TKMS. Wir stellen weiterhin fest, dass der Konsens diese Verschiebung nicht einpreist. Unserer Ansicht nach behandelt selbst die deutsche Regierung mittlerweile Panzer und Artillerie nicht mehr als die #1 Priorität. Das steigende Risiko für unseren Terminalwert hält uns vorsichtig hinsichtlich der Ziele für 2030, aber da die Zahlen weiterhin volatil sind, halten wir das Modell vorerst. Kursziel EUR 1.150, HALTEN. Obwohl unser Kursziel ein Upgrade auf KAUFEN im aktuellen Aktienkurs impliziert, warten wir auf weitere Beweise zum Haushaltsausgang, bevor wir ein Upgrade vornehmen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rheinmetall-ag





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