Mainz (ots) -Zu unzuverlässig, zu unpünktlich, zu teuer, hier der kurzfristige Gleiswechsel, da die geänderte Wagenreihung, dort das verspätete Personal: Immer mehr Menschen verlieren das Vertrauen in die Deutsche Bahn? Doch was sind die Gründe, warum bei der Bahn so vieles nicht klappt? "Am Puls mit Dunja Hayali" erkundet in "Unsere Bahn, geliebt, verflucht - gefährlich?", was alles an der Bahn nervt, aber auch, was möglich ist - zu sehen ab Montag, 20. Juli 2026, 10.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal und am Dienstag, 21. Juli 2026, 20.15 Uhr im ZDF.Dunja Hayali würde gern häufiger die Bahn nutzen und ist oft so frustriert wie viele der Kunden, denen sie auf ihren Reisen im Zug begegnet. Auf der Suche nach Gründen für die Verspätungen schaut sie Lokführern über die Schulter und erfährt, woran es hapert.Mittlerweile schreckt Bahnfahren viele Menschen ab. Für diese Dokumentation hat Dunja Hayali sie aufgerufen, ihr zu schreiben: Was nervt sie an der Bahn? Die Antworten kamen zahlreich - einige sind in dem Film von Sebastian Bellwinkel und Dunja Hayali zu sehen.Bahnchefin im InterviewIn Berlin hat Dunja Hayali die neue Bahnchefin Evelyn Palla zu einem Exklusivinterview getroffen. Mit Palla an der Spitze plant die Bahn den Neuanfang - sie soll das Versäumte der vergangenen Jahre und Jahrzehnte nachholen. Ihren größten Wunsch für die Deutsche Bahn beschreibt sie in der Dokumentation so: "Dass wir in Deutschland wieder stolz sind auf unsere Bahn und dass die Pünktlichkeit in einigen Jahren deutlich besser ist."Politische VerantwortungNoch werden haarsträubende Sicherheitsmängel und Uralt-Technik mit der Bahn verbunden, die Mitarbeitende in Not bringen und für Chaos bei den Kunden sorgen. Für das Versagen ist auch die Politik verantwortlich, die den Staatskonzern steuern und kontrollieren soll. Der langjährige CDU-Verkehrspolitiker Michael Donth gibt offen zu, dass im verantwortlichen Bundesverkehrsministerium mitunter das Knowhow fehle. Auch deshalb komme die seit Jahren geplante Digitalisierung der Schiene nicht voran, die eigentlich mehr Kapazität und Pünktlichkeit bringen soll.Bahnunfall in BurgrainNach dem tödlichen Bahnunglück von Burgrain in Bayern geht Dunja Hayali den Gründen nach, die zur Entgleisung geführt haben und spricht mit Betroffenen. Die zerbröselte Bahnschwelle steht dabei symptomatisch für Probleme mit der Instandhaltung der Gleise. Kürzlich ergab eine Umfrage der Gewerkschaft der Lokführer (GDL), dass 80 Prozent der Umfrageteilnehmer "nie" oder "selten" eine Rückmeldung erhalten, wenn sie Fehler im Gleis oder an der Oberleitung melden.Masterplan in BelgienDunja Hayali reist nach Belgien, um zu erfahren, wie es das deutsche Nachbarland innerhalb von nur zehn Jahren geschafft hat, seine Bahn zu modernisieren. Auch wenn der direkte Vergleich zum deutlich größeren Bahnnetz in Deutschland schwierig ist - entscheidend ist, dass dort dank eines "Masterplans" alle Akteure an einem Strang gezogen haben und so sowohl das Schienennetz als auch die Züge in Rekordzeit digitalisiert werden konnten.KontaktBei Fragen zu "Am Puls mit Dunja Hayali" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Am Puls mit Dunja Hayali:Unsere Bahn, geliebt, verflucht - gefährlich?" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/ampuls) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Am Puls" im ZDF (https://ampuls.zdf.de)- Trailer zu "Am Puls mit Dunja Hayali:Unsere Bahn" (https://presseportal.zdf.de/trailer/trailer/am-puls-mit-dunja-hayali-unsere-bahn-geliebt-verflucht-gefaehrlich)- Presseinformationen zu "Am Puls mit Dunja Hayali" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/am-puls)- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die Doku "Am Puls mit Dunja Hayali:Unsere Bahn, geliebt, verflucht - gefährlich?" (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/am-puls-mit-dunja-hayali) zur Preview im ZDF-Presseportal (nach Log-in) zur Verfügung.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6316540