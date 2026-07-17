Berlin (www.anleihencheck.de) - Die internationalen Kapitalmärkte präsentieren sich in einer bemerkenswert stabilen Verfassung, so Sören Wiedau, CEFA bei der Weberbank, in der aktuellen Ausgabe von "Finanzmarkt aktuell".Trotz eines weiterhin erhöhten Zinsniveaus und anhaltender Unsicherheit über den künftigen Kurs der großen Zentralbanken würden die maßgeblichen Aktienindizes in der Nähe ihrer Höchststände notieren. Gleichzeitig bleibe das makroökonomische Umfeld anspruchsvoll: Die Inflation weiche nur zögerlich, und die jüngste Eskalation im Iran habe die Ölpreise sprunghaft ansteigen lassen, was neue Sorgen über die künftigen Energiekosten schüre. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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