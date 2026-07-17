Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Ungarn gibt eine Staatsanleihe (ISIN XS3435288XXX/ WKN A4EXVG) in Höhe von 1,5 Milliarden Euro heraus, so die Börse Stuttgart.Der jährliche Kupon betrage 3,500% und werde einmal jährlich ausgezahlt. Die nächste Zinszahlung sei für den 23. März 2027 vorgesehen, das Laufzeitende sei am 23. März 2032. Die Anleihe sei ab einem Nominalwert von 1.000 Euro handelbar. Der aktuelle Kurs liege bei rund 98,42% (Stand: 16.07.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 3,79%. Moody's bewerte Ungarn mit einem Investment-Grade-Rating von Baa2 bei negativem Ausblick. Standard & Poors habe ein Rating von BBB- vergeben, ebenfalls mit negativem Ausblick. Fitch bewerte Ungarn eine Stufe höher als S&P mit BBB und auch hier mit negativem Ausblick. (News vom 16.07.2026) (17.07.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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