Die BlackRock-Aktie hat auf die jüngsten Rekordzahlen mit einem kräftigen Kurssprung reagiert. Meine Kollegin Polina Dmitrovskaya hat bereits gestern die fundamentale Entwicklung rund um das erstmals auf 15,3 Billionen US$ gestiegene verwaltete Vermögen ausführlich beleuchtet. Charttechnisch steht die Aktie nun unmittelbar vor einer wichtigen Entscheidung: Gelingt der nächste Ausbruch, könnte sogar das bisherige Rekordhoch wieder in Reichweite kommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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