EQS-News: ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
17.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft
|Am Hohen Ufer 6
|30159 Hannover
|Deutschland
|E-Mail:
|info@uestra.de
|Internet:
|https://www.uestra.de/unternehmen/uestra/investor-relations/
|ISIN:
|DE0008250002
|Börsen:
|Regulierter Markt der Börsen Hannover, Hamburg, Berlin, Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market)
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2367732 17.07.2026 CET/CEST