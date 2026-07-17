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WKN: A2PMK5 | ISIN: AT000ADDIKO0 | Ticker-Symbol: ZYE1
Frankfurt
17.07.26 | 08:05
26,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
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ADDIKO BANK AG Chart 1 Jahr
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ADDIKO BANK AG 5-Tage-Chart
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26,00027,50015:54
Dow Jones News
17.07.2026 15:51 Uhr
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PTA-DD: Addiko Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Addiko Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Addiko Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta000/17.07.2026/15:15 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                 Johannes Proksch 
   2                 Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                            Stellvertretender Vorsitzender des 
                                          Aufsichtsrates 
b)      Erstmeldung                                
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                 Addiko Bank AG 
b)      LEI                                  529900UKZBMDBDZIXD62 
   4           Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments        Aktie 
        Kennung                                AT000ADDIKO0 
b)      Art des Geschäfts                           Veräußerung 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        37,00                                 195.000 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        7.215.000,00                             195.000 
e)      Datum des Geschäfts                          17.07.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                           Außerhalb eines Handelsplatzes 
   5             Zu veröffentlichende Erläuterung                     
        Verkauf / Einlieferung in das öffentliche Übernahmeangebot der Nova    
       Ljubljanska banka d. d. (NLB)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Addiko Bank AG 
           Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Addiko Investor Relations 
Tel.:         +43 664 88876940 
E-Mail:        investor.relations@addiko.com 
Website:       www.addiko.com 
ISIN(s):       AT000ADDIKO0 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1784294100092 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2026 09:15 ET (13:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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