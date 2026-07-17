DJ PTA-DD: Addiko Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Addiko Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta000/17.07.2026/15:15 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Johannes Proksch 2 Grund der Meldung a) Position/Status Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Addiko Bank AG b) LEI 529900UKZBMDBDZIXD62 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT000ADDIKO0 b) Art des Geschäfts Veräußerung c) Preis(e) Volumen 37,00 195.000 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 7.215.000,00 195.000 e) Datum des Geschäfts 17.07.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes 5 Zu veröffentlichende Erläuterung Verkauf / Einlieferung in das öffentliche Übernahmeangebot der Nova Ljubljanska banka d. d. (NLB)
(Ende)
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Aussender: Addiko Bank AG Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Addiko Investor Relations Tel.: +43 664 88876940 E-Mail: investor.relations@addiko.com Website: www.addiko.com ISIN(s): AT000ADDIKO0 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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July 17, 2026 09:15 ET (13:15 GMT)