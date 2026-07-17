Der Mistrade-Antrag wurde abgelehnt. Folgende Geschaefte in der ISIN LU2023678XXX.EUR, Wertpapier-Name: M.U.L.-AM.GL.ME.CH. UEDLA, werden nicht aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
LU2023678XXX 17.07.2026 09:04:46 51 18,50 EUR
LU2023678XXX 17.07.2026 09:04:46 31 18,36 EUR
LU2023678XXX 17.07.2026 09:08:47 68.400 18,30 EUR
LU2023678XXX 17.07.2026 09:08:47 68.400 18,30 EUR
LU2023678XXX 17.07.2026 09:08:47 4.636 18,45 EUR
LU2023678XXX 17.07.2026 09:08:47 9.774 18,47 EUR
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
LU2023678XXX 17.07.2026 09:04:46 51 18,50 EUR
LU2023678XXX 17.07.2026 09:04:46 31 18,36 EUR
LU2023678XXX 17.07.2026 09:08:47 68.400 18,30 EUR
LU2023678XXX 17.07.2026 09:08:47 68.400 18,30 EUR
LU2023678XXX 17.07.2026 09:08:47 4.636 18,45 EUR
LU2023678XXX 17.07.2026 09:08:47 9.774 18,47 EUR
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