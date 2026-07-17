Die Aixtron-Aktie hat ihre Korrektur massiv ausgeweitet und vom jüngsten Hoch in der Spitze inzwischen rund -41% verloren. In meiner Analyse von Anfang Juli stand nach dem Anstieg bis 62,66 € noch die Frage im Mittelpunkt, wo die laufende Konsolidierung wieder Kaufchancen eröffnen könnte. Mittlerweile hat sich das Bild deutlich verschärft - und die Aktie erreicht nun einen Bereich, in dem die Bullen dringend reagieren müssen. Die Unterstützungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de