© Foto: Chen Yehua - picture alliance / ZUMAPRESS.comWarren Buffett hat Google jahrelang liegen lassen. Jetzt nennt er das einen Fehler - und erklärt, warum Berkshire ausgerechnet im teuren KI-Wettrennen bei Alphabet zugreift. Warren Buffett hat erklärt, dass er selbst hinter Berkshires milliardenschwerer Wette auf Alphabet steht. In einem CNBC-Interview sagte der 95-jährige Investor, nicht sein Nachfolger Greg Abel, sondern er habe die Beteiligung an der Google-Mutter angestoßen. "Ich habe das initiiert", so Buffett. Zugleich machte er deutlich, dass beide eng abgestimmt handeln: "Er tut nichts, womit ich nicht einverstanden bin. Wir sprechen ständig miteinander." Berkshire hatte seine Alphabet-Beteiligung erstmals im dritten Quartal 2025 …
Enthaltene Werte: US0231351067,US0846701086,US02079K3059,US5949181045,US0846707026Den vollständigen Artikel lesen
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