In einem halben Jahr soll die digitale Brieftasche in Deutschland an den Start gehen und mehr Sicherheit und Kontrolle über die eigenen Daten bieten. Trotzdem hat rund jede:r Zweite noch nie von ihr gehört. Die EUDI Wallet soll es deutschen Bürger:innen ermöglichen, sich europaweit digital auszuweisen. Mit ihr können Dokumente wie Personalausweis, Führerschein oder Eintrittskarten gespeichert werden, um beispielsweise beim Onlineshopping oder beim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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