Bitcoin Prognose im Widerspruch: Warum Wale 270.000 BTC kaufen, während ETFs Milliarden verlieren

Anzeige / Werbung

Wale kauften 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar, während die Spot-ETFs den schlimmsten Monat seit ihrem Start verzeichneten. BTC notiert am 17. Juli bei rund 63.800 Dollar, nachdem der Kurs Anfang des Monats auf ein 21-Monats-Tief bei 57.950 Dollar gefallen war. Der Juni brachte den steilsten Monatseinbruch seit 2022 mit einem Minus von über 20 Prozent. US-Spot-ETFs verloren allein im Juni Nettoabflüsse von 4,5 Milliarden Dollar. Am 16. Juli kehrten die Zuflüsse mit 79 Millionen Dollar zum dritten Mal in Folge ins Positive zurück. Die Iran-Krise rund um die Straße von Hormus drückt gleichzeitig die Risikobereitschaft am gesamten Markt. Die Fed-Sitzung am 28. Juli könnte die nächste Richtung der Bitcoin Prognose bestimmen. In dieser Phase fließt Kapital in Einstiege, die von keinem einzelnen Makro-Ereignis abhängen. Dieser Artikel zeigt, was die aktuellen Daten sagen und wo der eigentliche Hebel in diesem geteilten Markt liegt.

Bitcoin Prognose zwischen Rekord-Abflüssen, Wal-Akkumulation und der Rückkehr der ETF-Zuflüsse

BTC fiel am 1. Juli auf ein 21-Monats-Tief bei 57.950 Dollar. Der Juni endete mit einem Verlust von über 20 Prozent und war der steilste Monatseinbruch seit Juni 2022. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten im selben Monat Nettoabflüsse von 4,5 Milliarden Dollar und stellten einen Negativrekord seit der Einführung im Januar 2024 auf. BlackRocks IBIT trug laut wallstreet-online mit 3,55 Milliarden Dollar fast vier Fünftel der gesamten Monatsbelastung. Die kumulierten ETF-Zuflüsse für 2026 drehten erstmals ins Negative und belasteten die Bitcoin Prognose erheblich.

In derselben Phase kauften die größten Wallets rund 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe dem Tiefpunkt. Am 3. Juli kehrten die Zuflüsse mit 221 Millionen Dollar nach zehn Abflusstagen ins Positive zurück, ein erstes Signal für die Bitcoin Prognose. Schwache US-Arbeitsmarktdaten mit nur 57.000 neuen Stellen statt der erwarteten 115.000 lösten einen Short Squeeze aus, der gehebelte Positionen im Wert von 450 Millionen Dollar innerhalb eines Tages liquidierte. BTC erholte sich innerhalb von zwei Wochen auf rund 64.700 Dollar und lieferte die kräftigste Gegenbewegung des Jahres 2026.

Am 16. Juli flossen erneut 79,15 Millionen Dollar in die Spot-ETFs, laut SoSoValue der dritte positive Tag in Folge. BlackRocks IBIT führte den Zufluss mit 33,44 Millionen Dollar an. Gleichzeitig drücken US-Luftangriffe gegen iranische Ziele und die geschlossene Straße von Hormus die Risikobereitschaft am Markt.

Die Bitcoin Prognose hängt jetzt an der Fed-Sitzung am 28. Juli, die über die Zinspolitik der kommenden Monate entscheidet. CoinDCX sieht das Basisziel der Bitcoin Prognose für Juli bei 65.600 Dollar mit einem bullischen Szenario nahe 70.000 Dollar. Bei einer Marktkapitalisierung von 1,25 Billionen Dollar braucht BTC gewaltige Summen für jede Verdopplung, und genau diese Rechnung lenkt den Blick auf Einstiege mit eigenem Auslöser.

Pepeto: Der Presale, der während der Angstphase über 10 Millionen Dollar einsammelte

Während die Bitcoin Prognose zwischen Wal-Akkumulation und Fed-Entscheid schwankt, hat ein Presale in genau dieser Angstphase über 10 Millionen Dollar eingesammelt. Das Projekt heißt Pepeto und bringt einen eigenen Katalysator mit, der von keinem Makro-Ereignis abhängt. Während die Debatte um die Bitcoin Prognose lauter wird, wächst das bereits eingesetzte Kapital aus einem Grund weiter, den keine Prognose verändern kann.

Die Bridge bewegt Token zwischen Blockchains, ohne Gasgebühren zu verlangen, sodass Kapital vollständig ankommt statt bei jedem Transfer an Wert zu verlieren. Dieser Kostenvorteil bleibt bestehen, bis das Listing die Preisstruktur verändert. PepetoSwap verarbeitet Trades ohne Gebühren und hält jeden investierten Dollar vollständig. Das sind keine Ankündigungen, sondern laufende Systeme.

Das Netzwerk wurde vom selben Entwickler aufgebaut, der den originalen Pepe-Coin erschaffen hat. Jeder Smart Contract trägt das Prüfsiegel von SolidProof, die den gesamten Code vor dem Start des Presales vollständig auditiert und verifiziert haben. Ein ehemaliger Binance-Experte hat den Börsenpfad konstruiert, und diese drei Referenzen erklären gemeinsam, warum über 10,38 Millionen Dollar während des stärksten Ausverkaufs von 2026 in den Presale geflossen sind.

Was diesen Presale von jedem anderen unterscheidet, ist die Antwort auf die Angst, die die meisten frühen Positionen zerstört. Diese Angst lautet, ob der Token jemals eine liquide Börse erreicht. Pepeto hofft nicht auf ein Listing, denn das Listing rückt näher, und das Team hat diesen Weg bereits einmal erfolgreich bewiesen. Token werden derzeit zum Presale-Preis von 0,000000188 Dollar angeboten. Das bevorstehende Binance-Listing platziert diesen Einstieg in eine Kategorie, die keine Large-Cap-Erholung erreichen kann. Die vollständigen Details zum Presale und zum Listing-Zeitplan finden sich auf der offiziellen Projektseite.

Fazit: Die Bitcoin Prognose und die Frage, wo der größte Hebel liegt

Die Bitcoin Prognose zeigt einen Markt, dessen nächste Bewegung von Ereignissen abhängt, die niemand kontrolliert. Genau deshalb sucht Kapital nach einem Einstieg mit eigenem Auslöser. Bei 420 Billionen Token und dem aktuellen Presale-Preis könnte das Binance-Listing Ergebnisse liefern, die BTC laut jeder Bitcoin Prognose von 63.000 Dollar aus rechnerisch nicht erreichen kann. Die offizielle Pepeto-Website zeigt über 10,38 Millionen Dollar an Zuflüssen während der Angstphase. Pepe stieg vom Presale-Preis auf Milliarden ohne ein Produkt, und dasselbe Muster ist jetzt sichtbar, derselbe Mitgründer mit besseren Werkzeugen und einem klaren Binance-Pfad.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sagt die aktuelle Bitcoin Prognose für den Rest des Juli 2026?

Die Bitcoin Prognose zeigt BTC bei rund 63.800 Dollar nach dem 21-Monats-Tief im Juni bei 57.950 Dollar. ETF-Zuflüsse kehrten am 16. Juli mit 79 Millionen Dollar zurück, doch die Fed-Sitzung am 28. Juli und die Iran-Krise rund um die Straße von Hormus bleiben entscheidende Faktoren für die Bitcoin Prognose der kommenden Wochen.

Warum fließt Kapital in Pepeto, während Bitcoin-ETFs Abflüsse verzeichnen?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit einer Bridge, PepetoSwap und einem bevorstehenden Binance-Listing. Über 10,38 Millionen Dollar wurden während der Angstphase eingesammelt und sind auf der offiziellen Pepeto-Website dokumentiert.