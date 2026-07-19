Solana Prognose Juli 2026 - ETF-Zuflüsse über einer Milliarde trotz Kursdruck

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Die Solana Prognose zeigt ein gespaltenes Bild, denn SOL notiert bei rund $75 und liegt damit mehr als 74 Prozent unter seinem Allzeithoch von $293. Trotz dieses Rückgangs verzeichnen die Spot-ETFs für Solana an jedem Handelstag im Juli positive Zuflüsse und haben kumuliert mehr als eine Milliarde Dollar überschritten. Der Prognosekorridor für 2026 reicht von $70 bis $150. Aktive Wallet-Adressen nähern sich der Marke von 7 Millionen und die Netzwerkaktivität testet neue Jahreshöchststände. Kann das institutionelle Vertrauen den Kurs zurück über die entscheidende Widerstandsmarke von $80 treiben, oder bleibt die Solana Prognose vorerst verhalten?

Solana Prognose zwischen institutioneller Stärke und technischem Widerstand

Die Spot-ETFs für Solana haben seit ihrem Start im Oktober 2025 mehr als eine Milliarde Dollar an kumulierten Nettozuflüssen erreicht. Laut Solana Compass schloss jeder Handelstag im Juli mit positivem Zufluss ab, während Bitcoin-ETFs im selben Zeitraum Abflüsse von über 527 Millionen Dollar verzeichneten. Solana war die einzige große Kategorie mit durchgehend positiven Zuflüssen. Bitwise BSOL führt das Feld mit insgesamt fast 861 Millionen Dollar an, gefolgt von Fidelitys FSOL mit 196 Millionen Dollar an Gesamtzuflüssen. Die Solana Prognose profitiert von dieser institutionellen Unterstützung.

SOL handelt bei rund $75 nach einer Erholung von den Juni-Tiefs nahe $65. Die Zahl der aktiven Wallet-Adressen nähert sich laut Analytics Insight der Marke von 7 Millionen und liegt damit nahe dem Jahreshoch. Die Transaktionen pro Sekunde steigen auf durchschnittlich 1.100 und testen ein neues Allzeithoch für den Netzwerkdurchsatz. E*TRADE hat im Juli den Spot-Handel für Bitcoin, Ethereum und Solana freigeschaltet, was die Solana Prognose weiter stützt. Die Solana Prognose für Juli sieht Ziele zwischen $80 und $100, wobei ein Durchbruch über $80 den Weg Richtung $120 öffnen könnte.

Die technische Lage bleibt trotz der Netzwerkstärke gemischt. Der 200-Tage-Durchschnitt bei rund $72 bildet die entscheidende Linie für die langfristige Trendrichtung. Der Fear and Greed Index steht bei 25, was auf anhaltende Vorsicht im Gesamtmarkt hindeutet. Institutionelle Käufer sehen Wert bei aktuellen Niveaus, aber der Weg zu deutlich höheren Kursen erfordert eine Verbesserung der makroökonomischen Bedingungen. Die Solana Prognose zeigt ein Bild, in dem Netzwerkstärke und Kursentwicklung auseinanderlaufen. Für Privatanleger, die nach Gewinnen jenseits des Large-Cap-Korridors suchen, rücken Projekte mit festgelegtem Einstiegspreis und konkretem Listing-Katalysator in den Fokus.

Pepeto liefert gebührenfreien Handel und Presale-Zugang vor dem Listing

Der Tausch von Token über verschiedene Blockchains hinweg bleibt für die meisten Anleger teuer und kompliziert. Verlässliche Projekte vor ihrem ersten Börsenlisting zu identifizieren gehört weiterhin zu den schwierigsten Aufgaben im Kryptomarkt. Pepeto wurde vom Mitgründer des originalen Pepe-Coins entwickelt und löst beide Probleme gleichzeitig, indem Trading-Werkzeuge und ein Presale-Einstieg auf einer Plattform gebündelt werden. Dieses Konzept spricht Anleger an, die frühzeitig in ein Projekt mit realer Infrastruktur einsteigen wollen.

PepetoSwap betreibt eine gebührenfreie Handelsinfrastruktur, die verfügbare Routen scannt und bei jedem Tausch den bestmöglichen Kurs ermittelt. Das entfernt die versteckte Kostenschicht, die bei herkömmlichen Börsen die Gewinne kleiner Positionen schmälert und setzt bessere Ausführungsqualität in die Hände alltäglicher Marktteilnehmer. Die Cross-Chain Bridge verbindet Token auf getrennten Blockchains und ermöglicht den Transfer ohne separate Wallets oder externe Wrapping-Dienste. Anleger können ihre Bestände frei bewegen, ohne technisches Spezialwissen einsetzen zu müssen.

Eine vollständige Prüfung durch SolidProof hat den Token-Vertrag und die gesamte Plattformarchitektur auf Sicherheitslücken getestet und die Integrität des Codes bestätigt, bevor der erste Dollar investiert wurde. Der eingebaute Risk Scorer untersucht Token-Verträge automatisch und zeigt Warnzeichen an, bevor ein Handel ausgeführt wird. Diese Schutzschicht bietet Privatanlegern eine Prüfebene, die sonst nur institutionellen Fonds zur Verfügung steht. Damit gibt das System jedem Nutzer die Möglichkeit, fundierte Entscheidungen zu treffen, bevor Kapital gebunden wird.

Die Gesamtversorgung liegt bei 420 Billionen Token, und der aktuelle Presale-Preis beträgt 0,000000188 Dollar. Diese Struktur spiegelt das Modell wider, das den originalen PEPE-Token zu einer Milliarden-Marktkapitalisierung geführt hat. Kapitalzuflüsse von mehr als 10 Millionen Dollar zeigen die wachsende Nachfrage nach dem Presale. Die offizielle Pepeto-Website zeigt das erwartete Binance-Listing als nächsten Meilenstein, und die Kaufaktivität steigt wöchentlich.

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Fazit

Während die Solana Prognose den weiteren Verlauf kartiert, positionieren sich die Wallets, die jetzt in den Pepeto-Presale einsteigen, für die Gewinne, die das erwartete Binance-Listing mit sich bringen könnte. Frühe SOL-Investoren haben aus kleinen Beträgen erhebliche Gewinne erzielt und sagten später, sie hätten gerne mehr am Tiefpunkt gekauft. Eine vergleichbare Ausgangslage könnte sich rund um den Pepeto-Presale formen, mit echten Trading-Werkzeugen und Listing-Dynamik, die in dieselbe Richtung deuten. Die Solana Prognose allein reicht nicht aus, und wer den Einstieg vor dem Listing nutzt, könnte sich einen Vorteil sichern, den der freie Markt später nicht mehr bietet.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle Solana Prognose für 2026?

Die Solana Prognose sieht einen Korridor zwischen $70 und $150 für 2026. Der 200-Tage-Durchschnitt bei $72 bildet die Schlüssellinie für die langfristige Trendrichtung, und institutionelle ETF-Zuflüsse haben kumuliert mehr als eine Milliarde Dollar überschritten.

Was macht Pepeto als Presale-Projekt besonders?

Pepeto kombiniert eine gebührenfreie Handelsplattform mit einer Cross-Chain Bridge und einem integrierten Risk Scorer. Alle Informationen zum Presale und zum erwarteten Binance-Listing finden Sie auf pepetocoin.com.