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Die Bitcoin Prognose wird am 18. Juli 2026 von geopolitischen Spannungen und schwachen ETF-Daten bestimmt. BTC fiel am 17. Juli auf ein Tagestief von rund 62.500 Dollar, bevor eine leichte Erholung den Kurs auf etwa 63.150 Dollar brachte.

US-Militärschläge gegen iranische Infrastruktur lösten einen breiten Abverkauf bei Risikoanlagen aus, und der Fear and Greed Index steht bei 27 im Bereich Angst. Japans Parlament hat am 15. Juli Kryptowährungen offiziell als Finanzprodukte eingestuft. Doch wie fällt die Bitcoin Prognose aus, wenn geopolitischer Druck auf eine ohnehin geschwächte Marktstruktur trifft?

Bitcoin Prognose zwischen Iran-Konflikt und ETF-Schwäche

Bitcoin verlor am 17. Juli 2,8 Prozent und fiel laut crypto.news auf ein Tagestief von 62.924 Dollar. Es war der sechste Tag US-amerikanischer Luftschläge auf iranische Ziele, und die Provinz Hormozgan an der Straße von Hormus stand im Zentrum der Angriffe. Der Ölpreis stieg in Richtung 80 Dollar pro Barrel, der Dollar-Index kletterte auf 100,79, und Gold bewegte sich parallel zu Krypto abwärts, was auf eine breite Flucht in Bargeld hindeutet. Der Kryptomarkt insgesamt verlor 1,3 Prozent in 24 Stunden, und die Gesamtkapitalisierung fiel auf rund 2,17 Billionen Dollar.

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 13. Juli Abflüsse von 424,66 Millionen Dollar laut KuCoin, den höchsten Tagesabfluss des Monats. Die Netto-Abflüsse seit Jahresbeginn belaufen sich auf rund 5,8 Milliarden Dollar, und allein der Juni verzeichnete 4,5 Milliarden Dollar an Kapitalabzügen. Das verwaltete Gesamtvermögen der Fonds liegt bei 74,79 Milliarden Dollar. Anfang Juli kehrten kurzzeitig 510 Millionen Dollar in drei aufeinanderfolgenden Handelstagen zurück, doch der Abfluss am 13. Juli löschte diesen Impuls wieder aus. Die Bitcoin Prognose leidet darunter, dass institutionelle Käufer abwarten und der durchschnittliche ETF-Käufer bei rund 83.800 Dollar eingestiegen ist und damit weit im Minus liegt.

Japan hat am 15. Juli Kryptowährungen unter das Finanzinstrumente-Gesetz gestellt und damit den Weg für Bitcoin-ETFs und eine geplante Steuersenkung auf 20 Prozent geöffnet. Für die Bitcoin Prognose sind die technischen Marken entscheidend, denn der erste Widerstand liegt bei 63.800 Dollar, gefolgt von der 50-Monats-EMA bei 65.631 Dollar. Der Support bei 58.200 Dollar hat seit Februar gehalten. Während der Markt auf die nächsten Richtungssignale wartet, hat ein Presale-Projekt seine Werkzeuge bereits unabhängig vom Kursverlauf gebaut.

Pepeto liefert den Risk Scorer während Bitcoin korrigiert

Die Bitcoin Prognose beschäftigt Analysten mit Widerstandszonen und ETF-Daten, doch die eigentliche Entdeckung dieses Zyklus könnte ein Presale-Marktplatz sein, der seinen Risk Scorer und Token-Swap fertiggestellt hat, bevor der erste Dollar eingezahlt wurde. Das ist Pepeto, und der Risk Scorer analysiert Token im Vorfeld, damit Käufer eine datenbasierte Entscheidungsgrundlage erhalten, die auf anderen Plattformen fehlt.

PepetoSwap übernimmt den gesamten Handel innerhalb des Marktplatzes, und der Zugang läuft direkt über die offizielle Pepeto-Website. Ein vollständiges Sicherheitsaudit von SolidProof bestätigt, dass der gesamte Smart-Contract-Code des Marktplatzes und des Risk Scorers vor dem Presale-Start einer gründlichen und unabhängigen externen Prüfung unterzogen wurde. Bislang hat der Presale mehr als 10 Millionen Dollar angezogen, wobei jede neue Phase schneller gefüllt wird als die vorherige. Für die Bitcoin Prognose spielt das insofern eine Rolle, als Anleger nach alternativen Einstiegen suchen, wenn der Large Cap 50 Prozent unter seinem Allzeithoch feststeckt.

Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins steht hinter dem Projekt, und dieser Hintergrund zeigt sich daran, dass Marktplatz und Risk Scorer einsatzbereit waren, bevor der erste Token angeboten wurde. Ein Presale-Einstieg bei 0,000000188 Dollar bewegt sich in einer völlig anderen Risikoklasse als ein Token mit einer Bewertung von über einer Billion Dollar.

Die Gesamtmenge von 420 Billionen Token ist auf hohes Handelsvolumen vom ersten Moment an ausgelegt, und das erwartete Listing könnte der Zeitpunkt sein, ab dem sich die frühen Presale-Positionen auszahlen. Der gesamte Marktplatz funktioniert bereits, und diese Infrastruktur bleibt bestehen, gleichgültig wo BTC zum Zeitpunkt des Listings steht. Die Werkzeuge sind fertig, der Code ist geprüft, und der Einstieg ist nur während der aktuellen Presale-Phase zu diesem Preis möglich.

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Fazit

Die Bitcoin Prognose wird von geopolitischen Risiken, ETF-Abflüssen und einer ängstlichen Marktstimmung geprägt, während die Fed-Sitzung am 28. Juli den nächsten Richtungsimpuls setzen dürfte. Pepeto stellt in der laufenden Presale-Phase einen fertigen Marktplatz mit Risk Scorer bereit, dessen Einstiegspreise ein etablierter Token mit seiner bestehenden Bewertung nicht bieten kann. Wer handelt, bevor die breite Öffentlichkeit aufmerksam wird, könnte die Renditen einsammeln, die das erwartete Listing freisetzen dürfte, denn der Presale rückt seinem Ende entgegen und der aktuelle Einstiegspreis wird danach nicht mehr verfügbar sein.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Bitcoin Prognose für Juli 2026?

Bitcoin handelt bei rund 63.000 Dollar nach einem Rückgang durch US-Iran-Spannungen. Der Support liegt bei 58.200 Dollar, der Widerstand bei 63.800 Dollar und dann bei 65.600 Dollar. Die Fed-Sitzung am 28. und 29. Juli ist der nächste große Katalysator.

Was bietet Pepeto als Presale-Projekt?

Pepeto bietet einen funktionierenden Marktplatz mit PepetoSwap, einem Risk Scorer und einer Cross-Chain Bridge, die alle von SolidProof geprüft wurden. Der Presale läuft auf pepetocoin.com (pepetocoin.com).