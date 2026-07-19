Adidas steht beim WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien im Mittelpunkt, da der Konzern beide Teams ausrüstet und den offiziellen Spielball stellt. Parallel setzt das Unternehmen auf globale Kampagnen, neue Produkte und weitere Marktanteilsgewinne, während JPMorgan die Aktie mit einem Kursziel von 230 Euro positiv bewertet. Trotz Kritik an Transparenz und Cashflow könnten die enorme mediale Präsenz und die starke Nachfrage dem Geschäft in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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