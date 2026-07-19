© Foto: picture alliance/dpa/Jiji Press Photo | Morio TagaSoftBank-Chef Masayoshi Son sieht KI nicht als Blase, sondern als Machtwechsel. Bis 2040 sollen 100 Billionen Agenten entstehen - und der Mensch verliert seinen Platz ganz oben.SoftBank-Chef Masayoshi Son verteidigt seine gewaltige KI-Wette mit einer der radikalsten Prognosen der Branche. Auf der SoftBank World 2026 in Tokio sagte er, die Entwicklung künstlicher Intelligenz werde bis 2040 jährlich Investitionen von rund 5 Billionen US-Dollar erfordern. Zweifel an einer möglichen KI-Blase wies Son scharf zurück. "Die Frage, ob KI eine Blase ist, ist absurd. Ich glaube nicht, dass Menschen, die diese Frage stellen, wissen, worum es bei KI eigentlich geht", sagte er. Son sieht KI nicht als …
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